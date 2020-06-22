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Есть что посмотреть: ТОП-5 удивительных озер Украины

Сегодня, 12:13

Не только Синевир и Свитязь

Летний отдых не обязательно должен проходить у моря, на роскошном курорте или на переполненном людьми городском пляже. Если в этом году вы решили провести время в Украине, предлагаем вашему вниманию 5 волшебных мест, которым есть чем удивить туриста.

Ранее Сегодня.Lifestyle писали, куда поехать на День Конституции-2020, а также рассказывали о преимуществах летнего отдыха недалеко от Одессы.

ТОП-5 самых красивых озер Украины

Озеро Несамовите

Озеро Несамовите
Фото: verkhovyna.life

Это одно из высокогорных озер Карпат, расположенное в пределах Надворнянского района Ивано-Франковской области. Озеро, наибольшая глубина которого всего 1,5 м, окружено хребтами Большие и Малые Козлы. Вокруг цветут горные цветы, а за ними – поля пушистой альпийской сосны.

Озеро Маричейка

Озеро Маричейка
Фото: karpaty.life

Высокогорное озеро ледникового происхождения Маричейка находится в южной части Карпатского национального природного парка. Вокруг него растут густые еловые и сосновые леса. Это удивительное озеро находится на склоне горы Шурын, на высоте около 1,5 тысяч метров над уровнем моря. Его максимальная глубина составляет 0,8 м.

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Голубое озеро

Голубое озеро
Фото: travels-ukraine.com

Голубое озеро на Черниговщине привлекает туристов со всей Украины. Все не только из-за красивой природы, но также из-за воды лазурного цвета. Озеро находится в сосновом лесу, большую часть берега водоема занимают удобные песчаные пляжи.

Озеро Сиваш

Озеро Сиваш
Фото: Pinterest

Сиваш – это залив Азовского моря. Вода в озере очень соленая и имеет розоватый цвет. Ученые подтвердили, что большое количество минералов в воде Сиваша делают ее лечебной. Она улучшает работу суставов и укрепляет организм в целом.

Белое озеро

Белое Озеро
Фото: wikipedia.org

Белое озеро находится возле села Рудка Ровенской области. Его дно устлано белым песком и известняковыми отложениями, такими светлыми, что их видно с высоты птичьего полета. Отсюда и название.

Напомним, ранее мы рассказывали о целебных свойствах Розового озера на Херсонщине.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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