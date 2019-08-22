Это интересно: ТОП-20 занимательных фактов об Украине

Накануне Дня Независимости узнайте впечатляющие факты об Украине, которые заставят гордиться нашей страной

Интересные факты об Украине Фото: Depositphotos

Уже в эту субботу, 24 августа, Украина будет отмечать 28-й по счету День Независимости. Это, несомненно, знаковый праздник для всей страны, и Сегодня.Lifestyle уже поделились идеями, как его провести.

В честь Дня Независимости мы также решили рассказать самые интересные факты о нашей стране, которые должен знать каждый украинец.

В Украине находится географический центр Европы, это город в Закарпатской области – Рахов.

Украина граничит с семью странами: Польша, Венгрия, Словакия, Румыния, Белоруссия, Молдавия, Россия.

Страны-соседи Украины на карте Фото: erudyt.net

Самая глубокая станция метро в Европе – made in Ukraine! "Арсенальная" была построена одной из первых – в 1960 году, а глубина ее заложения составляет 105,5 м.

Наиболее употребляемая буква в украинском алфавите – "П".

Самой большой областью в Украине является Одесская. Ее площадь составляет 33 310 квадратных километров.

Украинскую независимость первой признала страна-сосед – Польша.

Национальную валюту Украины было введено в оборот в 1996 году. К слову, 25 октября 2019 года Нацбанк планирует ввести в обращение новую банкноту в 1000 гривен.

Банкноты украинской гривны Фото: пресс-центр НБУ

Украина с площадью 603 628 квадратных километров – самая большая страна в Европе.

Самым длинным духовым инструментом в мире является украинская трембита.

Украинский "Щедрик" – одна из самых популярных рождественских песен в мире. В других странах композиция, написанная украинским композитором Николаем Леонтовичем, более известна под названием Ring Christmas Bells.

5 апреля 1710 года Пилипом Орликом была принята первая в мире Конституция – в Украине.

Самая большая в Европе площадь находится в Харькове – Площадь Свободы. Ее протяженность – 750 м, а ширина – 125 м.

Крещатик – самая короткая столичная центральная улица в Европе. Ее протяженность – 1225 м.

Майдан Незалежности Фото: Flickr

Наша Украина обладает самыми крупными запасами чернозема в мире! Доля украинского чернозема в мире составляет около 30%.

Украина входит в тройку мировых лидеров по производству меда.

Самолет с наибольшей в мире грузоподъемностью был спроектирован и произведен в Украине – конструкторским бюро Антонова. Ан-225 "Мрия" изначально был предназначен для транспортирования космических кораблей! В настоящее время самолет эксплуатируется украинской компанией Antonov Airlines.

Первым высшим учебным заведением в Восточной Европе является Острожская академия, в 1576 году ее основал князь Острожский Константин-Василий.

Острожская академия Фото: Facebook-страница Острожской академии

Гимн Украины, утвержденный Верховной Радой 6 марта 2003 года, состоит всего из шести строк:

Ще не вмерли України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду.

Украинский язык – один из самых красивых и мелодичных в мире. Еще в начале 20 века на конкурсе красоты языков в Париже украинский – занял третье место, после французского и персидского.

Многие голливудские звезды имеют украинские корни. Среди них Леонардо Ди Каприо, Мила Кунис и другие. Сегодня.Lifestyle подробно рассказали о каждом из них.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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