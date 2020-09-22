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Франция упростит въезд для пар, которые оказались в разных странах из-за пандемии

Сегодня, 18:36

Некоторые пары были разлучены более чем на шесть месяцев ​​

Министерство иностранных дел Франции согласилось ускорить процедуру въезда для влюбленных, которые оказались в разных странах во время пандемии коронавируса.

С августа для въезда во Францию партнер из другой страны должен был доказать длительность отношений с французским гражданином, если пара не состояла в браке. Многие назвали эту процедуру "унизительной", после чего МИД решил ее пересмотреть, сообщает Le Monde.

Франция упрощает правила въезда для пар, разлученных из-за пандемии
Франция упрощает правила въезда для пар, разлученных из-за пандемии
Фото: Depositphotos

В июне интернациональные пары, которые не могли увидеться друг с другом из-за закрытия границ, начали компанию Love is not tourism в соцсетях. После этого правительство Франции решило упростить процедуру въезда для разлученных пар. Некоторые франко-иностранные пары не виделись более чем полгода из-за отсутствия административного признания их отношений.

Сейчас путешествия внутри Евросоюза разрешены, но многие другие страны мира остаются в "красной" зоне. Именно для людей из этих стран Франция и собирается упростить процедуру въезда.

Парам все равно нужно будет подтвердить свои отношения, но аргументами послужат доказательства "существования общих видов деятельности в течение определенного периода времени", например фотографии и видео. Или же доказательство предыдущего общего пребывания во Франции, например предоставленные счета из заведений, билеты на самолет и тому подобное.

Ранее стало известно, что Иордания открыла границы для украинцев при условии карантина в спецучреждениях и отслеживающего браслета. Также вам может быть интересно узнать, как пара прожила 69 лет счастливого брака после случайного свидания вслепую.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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