Что из еды обязательно стоит попробовать в Одессе: гид "Сегодня" (часть 2)

Одесская кухня – это одна из фишек южного региона

И увидеть, и попробовать! "Сегодня" продолжают рассказывать о том, чем туристу заняться в Одессе осенью. На этот раз вместе отправимся гастрономическими маршрутами и расскажем, что обязательно стоит попробовать из еды, будучи в Одессе.

Сюжет Анастасии Среды Видео: Сегодня

Столитровые деревянные бочки рядами стоят в специальном темном павильоне, ожидая своего часа. На бочках указан сорт и дата начала выдержки – так рождается коньяк. Одесситы уверяют, что знают о коньячном деле даже малейшие детали.

"Существует более двух тысяч ароматов, вкусов и послевкусия коньяка. Вы со своим обонянием склонны различать только те ароматы, которые окружают вас в повседневной жизни: инжир, фиалка, гвоздика, ваниль, специи, дым, табак, чернослив", – рассказывает экскурсовод Сергей Гайдарджи.

А за годы взаимодействия спирта с бочкой в напитке можно почувствовать тонкие нотки древесины. Кстати, работники называют коньяк "судьба ангела" из-за того, что долго сохраняясь в бочке, напиток испаряется и за 20 лет его остается только 45 процентов. Именно поэтому марочные напитки такие дорогие.

Одесса также славиться и винами Фото: Depositphotos

Славится Одесса и винами. "Наши земли Бессарабии дают винограду максимальную вкусовую насыщенность, которая могла родиться только в этом солнечном крае", – уверен представитель виновного предприятия Анатолий Чмых.

Представить себе Одессу без рыбных и мясных блюд невозможно: бычок, форшмак, икра с синеньких, тюлька и фаршированные шейки. Вообще, блюда из Одессы – это одна из фишек южного региона.

Коренной одессит и ресторатор Савва Либкин раскрывает секрет приготовления вареников с камбалой: свежая камбала, капелька картофельного пюре, ложечка сливочного масла, чуть петрушки, тонкое тесто и соотношение начинки шесть к четырем. Стоимость одной порции в заведении – 300 гривен, и полакомиться такими варениками можно только в Одессе.

В Одессе также стоит заказать мидии или устрицы Фото: Pixabay

А вот попав на местные рынки или ярмарки, местные рекомендуют не обходить рядов с мидиями и устрицами.

"Если брать тех же французов, которые являются гуру в этом блюде – они на сегодня даже хлеб выпекают с устрицами. Но классика устрицы – это ее открыть и добавить пару капелек лимонного сока", – делится продавец устриц Алексей Мостовой.

За день туристы съедают до пяти тысяч килограммов устриц. Цены на них – от пятидесяти гривен за штуку.

Ранее мы рассказывали про осенний рацион и как правильно питаться с наступлением холодов.

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