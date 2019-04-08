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Где искать бесплатный Wi-Fi и уборную за границей: ТОП-3 совета

Есть несколько способов, как немного сэкономить в поездке

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:34
Бесплатные уборные есть в больших сетевых отелях и в некоторых кафе
Бесплатные уборные есть в больших сетевых отелях и в некоторых кафе
Фото: Depositphotos

Если вы бюджетный турист, то одна из главных задач для вас за границей – это поиск бесплатного Wi-Fi и туалета. Неопытные путешественники пользуются платными уборными, которые стоят в среднем от 1 до 2 евро, а вот бывалые в курсе, что в Италии, например, за чашечку ароматного эспрессо в кафе придется отдать примерно ту же сумму. Так что будьте умней – спокойно выпейте кофе в уютной атмосфере и воспользуйтесь там чистым бесплатным туалетом, а также Wi-Fi.

Где найти Wi-Fi и уборную за границей

  • McDonald's, KFC, Starbucks

В этих заведениях, как правило, туалеты и Wi-Fi бесплатные. Но в последние время администрация фастфудов все чаще принимает решение ввести плату за эти услуги. В Праге, Венеции, Амстердаме, Париже и других распиаренных городах мира лучше лишний раз переспросите у официантов или администраторов. Возможно, вам предложат сделать заказ и только тогда получить чек со специальным кодом к замку.

  • Сетевые отели и крупные торговые центры

В 95% случаев вы можете без препятствий зайти в холл любого пятизвездочного отеля, сесть на диванчик, немножко отдохнуть и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Еще проще с большими ТЦ: покупать что-либо вас никто не заставляет, а пользоваться можно всем перечнем бесплатных услуг.

  • Музеи и библиотеки

В городских библиотеках всегда есть туалеты и Wi-Fi. Кроме этого, там вы будете чувствовать себя даже более комфортно, чем в некоторых кафе и ресторанах. Тишина, уют, спокойствие. Во многих европейских библиотеках можно даже купить себе кофе.
 

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Источник: Сегодня
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