Где находятся лучшие парки развлечений в мире: рейтинг

Самый лучшие места для семейного отдыха назвали эксперты Trip Advisor

Парк развлечений Universal's Islands of Adventure Фото: insidethemagic

Тематический парк киностудии Universal’s Islands of Adventure, который находится в городе Орландо (штат Флорида, США), признан лучшим парком развлечений в мире. Об этом сообщает популярный туристический портал Trip Advisor, который на своем официальном сайте опубликовал рейтинг 25 лучших парков развлечений.

На втором и третьем месте списка также оказались парки, которые также располагаются в Орландо. Это Magic Kingdom Park и Universal Studios Florida. Эксперты Trip Advisor отмечают, что в этих парках будет интересно не только детям, но и взрослым.

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ТОП-25 парков развлечений мира

Universal’s Islands of Adventure, Орландо, Флорида, США.

Magic Kingdom Park, Орландо, Флорида, США.

Universal Studios Florida, Орландо, Флорида, США.

Disney’s Animal Kingdom, Орландо, Флорида, США.

Le Puy du Fou, Лез Эпес, Франция.

Universal Studios Hollywood, Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Tivoli Gardens, Копенгаген, Дания.

Europa-Park, Руст, Германия.

The Island in Pigeon Forge, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.

SeaWorld, Орландо, Флорида, США.

Disneyland Paris, Париж, Франция.

Disneyland Park, Анахайм, Калифорния, США.

Dollywood, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.

Leolandia, Каприате-Сан-Джервазио, Италия.

Disney’s Hollywood Studios, Орландо, Флорида, США.

Silver Dollar City, Брэнсон, Миссури, США.

Efteling, Катсевел, Нидерланды.

Disney California Adventure Park, Анахайм, Калифорния, США.

Beto Carrero World, Пенья, Бразилия.

Walt Disney Studios Park, Марн-ла-Вале, Франция.

Universal Studios Singapore, остров Сентоса, Сингапур.

Fun Spot America Kissimmee, Киссимми, Флорида, США.

Hong Kong Disneyland, Гонконг, Китай.

Paultons Park, Ромси, Великобритания.

Universal Studios Japan, Осака, Япония.

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