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Где находятся лучшие парки развлечений в мире: рейтинг

Самый лучшие места для семейного отдыха назвали эксперты Trip Advisor

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:26
Парк развлечений Universal's Islands of Adventure Фото: insidethemagic
Парк развлечений Universal's Islands of Adventure
Фото: insidethemagic

Тематический парк киностудии Universal’s Islands of Adventure, который находится в городе Орландо (штат Флорида, США), признан лучшим парком развлечений в мире. Об этом сообщает популярный туристический портал Trip Advisor, который на своем официальном сайте опубликовал рейтинг 25 лучших парков развлечений. 

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На втором и третьем месте списка также оказались парки, которые также располагаются в Орландо. Это Magic Kingdom Park и Universal Studios Florida. Эксперты Trip Advisor отмечают, что в этих парках будет интересно не только детям, но и взрослым. 

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ТОП-25 парков развлечений мира

  • Universal’s Islands of Adventure, Орландо, Флорида, США.
  • Magic Kingdom Park, Орландо, Флорида, США.
  • Universal Studios Florida, Орландо, Флорида, США.
  • Disney’s Animal Kingdom, Орландо, Флорида, США.
  • Le Puy du Fou, Лез Эпес, Франция.
  • Universal Studios Hollywood, Лос-Анджелес, Калифорния, США.
  • Tivoli Gardens, Копенгаген, Дания.
  • Europa-Park, Руст, Германия.
  • The Island in Pigeon Forge, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.
  • SeaWorld, Орландо, Флорида, США.
  • Disneyland Paris, Париж, Франция.
  • Disneyland Park, Анахайм, Калифорния, США.
  • Dollywood, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.
  • Leolandia, Каприате-Сан-Джервазио, Италия.
  • Disney’s Hollywood Studios, Орландо, Флорида, США.
  • Silver Dollar City, Брэнсон, Миссури, США.
  • Efteling, Катсевел, Нидерланды.
  • Disney California Adventure Park, Анахайм, Калифорния, США.
  • Beto Carrero World, Пенья, Бразилия.
  • Walt Disney Studios Park, Марн-ла-Вале, Франция.
  • Universal Studios Singapore, остров Сентоса, Сингапур.
  • Fun Spot America Kissimmee, Киссимми, Флорида, США.
  • Hong Kong Disneyland, Гонконг, Китай.
  • Paultons Park, Ромси, Великобритания.
  • Universal Studios Japan, Осака, Япония. 

Ранее "Сегодня" писали о ТОП-20 городах мира, о красоте которых не знают туристы. Кроме того, мы рассказывали, куда поехать в августе 2019 за границу

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Источник: Сегодня
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