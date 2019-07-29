Где находятся лучшие парки развлечений в мире: рейтинг
Самый лучшие места для семейного отдыха назвали эксперты Trip Advisor
Тематический парк киностудии Universal’s Islands of Adventure, который находится в городе Орландо (штат Флорида, США), признан лучшим парком развлечений в мире. Об этом сообщает популярный туристический портал Trip Advisor, который на своем официальном сайте опубликовал рейтинг 25 лучших парков развлечений.
На втором и третьем месте списка также оказались парки, которые также располагаются в Орландо. Это Magic Kingdom Park и Universal Studios Florida. Эксперты Trip Advisor отмечают, что в этих парках будет интересно не только детям, но и взрослым.
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- Universal’s Islands of Adventure, Орландо, Флорида, США.
- Magic Kingdom Park, Орландо, Флорида, США.
- Universal Studios Florida, Орландо, Флорида, США.
- Disney’s Animal Kingdom, Орландо, Флорида, США.
- Le Puy du Fou, Лез Эпес, Франция.
- Universal Studios Hollywood, Лос-Анджелес, Калифорния, США.
- Tivoli Gardens, Копенгаген, Дания.
- Europa-Park, Руст, Германия.
- The Island in Pigeon Forge, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.
- SeaWorld, Орландо, Флорида, США.
- Disneyland Paris, Париж, Франция.
- Disneyland Park, Анахайм, Калифорния, США.
- Dollywood, Пиджен-Фордж, Теннесси, США.
- Leolandia, Каприате-Сан-Джервазио, Италия.
- Disney’s Hollywood Studios, Орландо, Флорида, США.
- Silver Dollar City, Брэнсон, Миссури, США.
- Efteling, Катсевел, Нидерланды.
- Disney California Adventure Park, Анахайм, Калифорния, США.
- Beto Carrero World, Пенья, Бразилия.
- Walt Disney Studios Park, Марн-ла-Вале, Франция.
- Universal Studios Singapore, остров Сентоса, Сингапур.
- Fun Spot America Kissimmee, Киссимми, Флорида, США.
- Hong Kong Disneyland, Гонконг, Китай.
- Paultons Park, Ромси, Великобритания.
- Universal Studios Japan, Осака, Япония.
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