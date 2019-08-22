Где оставить домашних животных перед поездкой в путешествие

"Сегодня" выяснили, как лучше всего решить эту проблему

Хочется в путешествие или в отпуск, а домашнего питомца негде оставить? Есть несколько подходящих вариантов: воспользоваться услугами гостиницы для животных, например, или даже нанять няню для собак, которая будут присматривать за животным дома у хозяина.

Накануне отпуска тридцать килограммов счастья в виде бультерьера Лавины для семьи Микитюк – вопрос номер один. "Лучший вариант для нас – взять ее с собой, ведь все условия для этого есть. Но, к сожалению, не все гостиницы, места отдыха и кемпинги разрешают брать животных", – рассказывает Мария Микитюк, владелица собаки.

Отели, принимающих посетителей с животными, требуют не только клетку, но и ветеринарный паспорт. К тому же, за такую услугу придется доплачивать примерно 150-200 гривен в день. Если же отдать любимца друзьям или родным не удалось, есть еще один вариант – нанять няню. Она покормит вашего любимчика, выведет на прогулку и даже помоет. Стоимость услуг стартует от 150 гривен и выше. Все зависит от размера и породы собак.

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В случае, если присутствие постороннего человека в доме нежелательно, можно попробовать зооотель. "Есть два варианта выгула: либо на поводочке в парке, либо на территории нашего двора, в парке", – утверждает владелица гостиницы для животных Виктория Кищенко.

Именно такой вариант выбрала для себя семья Микитюк. "Мы выбрали для себя вариант отеля для животных, где все питомцы находятся во дворе постоянно под наблюдением", – утверждает женщина.

Чтобы стресс для животного был минимальным, специалисты советуют отдавать любимца в приют с сумкой приданого. "Рекомендуем отдавать вместе с собаками их любимые игрушки, лежак, возможно, старую футболку хозяина", – советует зоопсихолог Наталья Подобреева

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