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Где отдохнуть летом в Украине: пляжный курорт в Железном Порту на Черном море

Сегодня, 19:11

С каждым годом это место набирает все большую популярность у отдыхающих

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить читателей с украинскими морскими курортами, которые можно посетить в этом году. На этот раз рассказываем о Железном Порте в Херсонской области.

Ранее мы писали, куда могут полететь украинцы с 15 июля. Именно с этого дня Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение в рамках ослабления карантина.

Железный Порт
Железный Порт
Фото: instagram.com/gportvlog

Железный Порт расположен в Херсонской области на самом краю широкой степи вдоль моря. Прелесть этого места в том, что оно с одной стороной граничит с Черноморским биосферным заповедником. Отчасти поэтому Железный Порт в последние годы интенсивно развивается как курорт.

Пляжи в Железном Порту засыпаны песком и мелкими ракушками. Вся береговая линия курорта ровная, без бухт и заливов. Климат здесь жаркий, средняя температура воздуха в июня составляет +24-26 градусов по Цельсию.

Железный Порт | Фото: instagram.com/gportvlog

Многочисленные пансионаты и базы отдыха Железного Порта предлагают туристам бюджетный отдых у моря. Здесь можно подобрать жилье разного уровня комфорта по приемлемым ценам. В частном секторе аренда жилья немного ниже, чем в базах отдыха.

Например, цена за номер без питания в пансионате составит от 100 гривен в сутки с человека. Проживание на базе отдыха с бассейном, собственным пляжем, детской площадкой, кафе и прочими развлечениями будет стоить от 350 гривен в сутки. Для больших компаний доступны домики у моря и виллы. Их ценник будет значительно выше.

Железный Порт | Фото: instagram.com/gportvlog

Как и на любом другом летнем курорте в Железном Порту много кафе, баров, магазинчиков, торговых точек. На Херсонщине, славящейся своими урожаями, много овощей и фруктов.

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Для любителей активного отдыха предлагаются экскурсии: недалеко от Железного Порта находится и заповедник Аскания-Нова. Там проживают зебры, бизоны, пеликаны и другие животные.

На отдых в Железный Порт лучше ехать с семьей или с любимым человеком, если вы жаждете тихого и спокойного времяпровождения. Здесь много песчаных пляжей, теплое море и чистый воздух – все, что нужно для приятного летнего отпуска.

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Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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