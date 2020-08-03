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Где отдохнуть с палатками на Днепре: лучшие места

Сегодня, 20:18

Подборка отличных мест для кемпинга и уединения с природой

Отдых с палатками – это возможность сбежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом и красивыми пейзажами. Чтобы устроить отличные выходные, необязательно далеко ехать, ведь под Киевом есть прекрасные варианты для кемпинга.

Сегодня.Lifestyle составили для вас подборку лучших мест для отдыха с палатками на Днепре в Киевской и Черкасской областях.

Киевское море

Киевское море
Киевское море
Фото: www.instagram.com/mslevoshkina/

На Киевском море есть много замечательных мест, где можно отдохнуть у воды в окружении природы. Предлагаем вам самые интересные.

  • Кемпинг за Лютежем

Можно остановиться с палатками на берегу Киевского моря в лесу за Лютежем. Здесь очень красивые виды и пара оборудованных мест для костра. К воде нужно спускаться по песчаному склону. Есть полянки, чтобы отдохнуть на пикнике или остановиться с палатками на ночь.

Координаты локации — 50.714697, 30.391718

  • Ясногородка

В Ясногородке есть два участка, где можно отдохнуть. Первый из них – многолюдный и шумный пляж "Сахара". Он находится между кооперативом и селом. Второй участок расположен немного дальше Ясногородки, и найти его сложнее. Ориентир — локация на Google-картах, отмеченная как Kiev Sea Beach. Это красивое и достаточно уединенное место на берегу Киевского водохранилища.

  • Лебедевка

Еще одно отличное место для отдыха с палатками – на противоположной стороне Киевского моря, чуть выше Лебедевки. Здесь можно увидеть волшебный заход солнца.

  • Ровжи

Поселок находится чуть выше Лебедевки. Пару хороших локаций на берегу моря можно найти за рыбным хозяйством "Нептун".

Витачов

Село Витачов
Село Витачов
Фото: instagram.com/ideas_for_life__/

Витачов — село в Обуховском районе Киевской области Украины. Со склонов на окраине села открываются красивейшие виды на Днепр. Это отличное место для кемпинга или пикника. К тому же Витачов вместе с селами Халепье и Триполье образуют интересный исторический маршрут вдоль Днепра.

В селе сохранилась деревянная церковь 1853 года, произведена реконструкция часовни по эскизу Тараса Шевченко, стоит и древняя деревянная мельница. Также в селе находится декорация к фильму "Поводырь" – деревянный дом, который часто можно увидеть на фотографиях с этого места. Рядом с горой Красуха есть бесплатное место для парковки, а чуть ниже находится скамейка с видом на Днепр.

Триполье

Триполье
Триполье
Фото: instagram.com/polina_9465

Еще одно место для кемпинга в Киевской области – село Триполье, имеющее очень богатую историю. Впервые село упоминается в летописях 1093 года, когда речь идет о битве князя Святополка с половцами. Здесь же археолог Викентий Хвойка обнаружил остатки энеолитической культуры, названной по месту находки трипольской. Раскопки стали мировым открытием и выявили множество интересных фактов о древних поселениях и культуре: здесь впервые стали использовать колесо, приручили коня, использовали самодельную медь для изготовления оружия, украшений и предметов быта.

В селе находится Девич-Гора, поднявшись на которую можно наблюдать красивую панораму на Днепр. Также эту гору называют местом силы с очень положительной энергетикой, особенно для женщин.

Ржищев

Ржищев
Ржищев
Фото: instagram.com/mandruemo

Ржищев расположен на Каневском водохранилище, в 76 км к югу от Киева, и помимо автомобиля, сюда можно доехать маршруткой от столичной автостанции на Подоле. Город находится на правом берегу Днепра, и если арендовать лодку, то можно заплыть на один из множества островов, которые расположены рядом. Вот здесь уж точно никто не помешает вам спокойно расположиться с палатками и отдохнуть.

Главная достопримечательность недалеко от Ржищева – полузатопленная Спасо-Преображенская церковь с колокольней, которая стоит на острове. Если будете ехать на машине через Ржищев, направляйтесь чуть дальше по городу на восток к обзорной площадке "Арка". Оттуда открывается отличный вид на Днепр и острова.

Полуостров Трахтемиров

Полуостров Трахтемиров
Полуостров Трахтемиров
Фото: instagram.com/usadbarey

Полуостров Трахтемиров расположен на берегу Днепра близ Канева в Черкасской области. Это ландшафтный парк и заповедник, город казацкой славы и место с богатой историей. У многих эзотериков считается местом силы. Летом сюда приезжают пчеловоды, экопоселенцы, рыбаки и отшельники, любящие природу.

Трахтемиров помнит охотников за мамонтами, представителей трипольской и зарубинецкой культур, скифов. Сегодня заповедник — идеальное место для тех, кто хочет провести один или несколько дней на природе, сбежав от цивилизации.

Ранее мы рассказывали что посмотреть туристу в Днепре: 5 интересных мест. Также узнайте, почему стоит поехать на остров Джарылгач.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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