Где отдохнуть с палатками на Днепре: лучшие места

Подборка отличных мест для кемпинга и уединения с природой

Отдых с палатками – это возможность сбежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом и красивыми пейзажами. Чтобы устроить отличные выходные, необязательно далеко ехать, ведь под Киевом есть прекрасные варианты для кемпинга.

Сегодня.Lifestyle составили для вас подборку лучших мест для отдыха с палатками на Днепре в Киевской и Черкасской областях.

Киевское море

Киевское море Фото: www.instagram.com/mslevoshkina/

На Киевском море есть много замечательных мест, где можно отдохнуть у воды в окружении природы. Предлагаем вам самые интересные.

Кемпинг за Лютежем

Можно остановиться с палатками на берегу Киевского моря в лесу за Лютежем. Здесь очень красивые виды и пара оборудованных мест для костра. К воде нужно спускаться по песчаному склону. Есть полянки, чтобы отдохнуть на пикнике или остановиться с палатками на ночь.

Координаты локации — 50.714697, 30.391718

Ясногородка

В Ясногородке есть два участка, где можно отдохнуть. Первый из них – многолюдный и шумный пляж "Сахара". Он находится между кооперативом и селом. Второй участок расположен немного дальше Ясногородки, и найти его сложнее. Ориентир — локация на Google-картах, отмеченная как Kiev Sea Beach. Это красивое и достаточно уединенное место на берегу Киевского водохранилища.

Лебедевка

Еще одно отличное место для отдыха с палатками – на противоположной стороне Киевского моря, чуть выше Лебедевки. Здесь можно увидеть волшебный заход солнца.

Ровжи

Поселок находится чуть выше Лебедевки. Пару хороших локаций на берегу моря можно найти за рыбным хозяйством "Нептун".

Витачов

Село Витачов Фото: instagram.com/ideas_for_life__/

Витачов — село в Обуховском районе Киевской области Украины. Со склонов на окраине села открываются красивейшие виды на Днепр. Это отличное место для кемпинга или пикника. К тому же Витачов вместе с селами Халепье и Триполье образуют интересный исторический маршрут вдоль Днепра.

В селе сохранилась деревянная церковь 1853 года, произведена реконструкция часовни по эскизу Тараса Шевченко, стоит и древняя деревянная мельница. Также в селе находится декорация к фильму "Поводырь" – деревянный дом, который часто можно увидеть на фотографиях с этого места. Рядом с горой Красуха есть бесплатное место для парковки, а чуть ниже находится скамейка с видом на Днепр.

Триполье

Триполье Фото: instagram.com/polina_9465

Еще одно место для кемпинга в Киевской области – село Триполье, имеющее очень богатую историю. Впервые село упоминается в летописях 1093 года, когда речь идет о битве князя Святополка с половцами. Здесь же археолог Викентий Хвойка обнаружил остатки энеолитической культуры, названной по месту находки трипольской. Раскопки стали мировым открытием и выявили множество интересных фактов о древних поселениях и культуре: здесь впервые стали использовать колесо, приручили коня, использовали самодельную медь для изготовления оружия, украшений и предметов быта.

В селе находится Девич-Гора, поднявшись на которую можно наблюдать красивую панораму на Днепр. Также эту гору называют местом силы с очень положительной энергетикой, особенно для женщин.

Ржищев

Ржищев Фото: instagram.com/mandruemo

Ржищев расположен на Каневском водохранилище, в 76 км к югу от Киева, и помимо автомобиля, сюда можно доехать маршруткой от столичной автостанции на Подоле. Город находится на правом берегу Днепра, и если арендовать лодку, то можно заплыть на один из множества островов, которые расположены рядом. Вот здесь уж точно никто не помешает вам спокойно расположиться с палатками и отдохнуть.

Главная достопримечательность недалеко от Ржищева – полузатопленная Спасо-Преображенская церковь с колокольней, которая стоит на острове. Если будете ехать на машине через Ржищев, направляйтесь чуть дальше по городу на восток к обзорной площадке "Арка". Оттуда открывается отличный вид на Днепр и острова.

Полуостров Трахтемиров

Полуостров Трахтемиров Фото: instagram.com/usadbarey

Полуостров Трахтемиров расположен на берегу Днепра близ Канева в Черкасской области. Это ландшафтный парк и заповедник, город казацкой славы и место с богатой историей. У многих эзотериков считается местом силы. Летом сюда приезжают пчеловоды, экопоселенцы, рыбаки и отшельники, любящие природу.

Трахтемиров помнит охотников за мамонтами, представителей трипольской и зарубинецкой культур, скифов. Сегодня заповедник — идеальное место для тех, кто хочет провести один или несколько дней на природе, сбежав от цивилизации.

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