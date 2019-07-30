Где отдыхают миллионеры: эксперты назвали популярные курорты

Самыми популярными за последний год среди состоятельных людей оказались острова в Карибском море

Остров Аруба в Карибском море Фото: Depositphotos

Консалтинговая компания Knight Frank и WingX назвала самые популярные места отдыха богачей. Лидирующее место среди них занимают острова в Карибском море, сообщает Bloomberg.

Среди жителей западного полушария наибольшей популярностью пользуются Багамские острова, Пуэрто-Рико и Каймановы острова. Пользователи частных самолетов из Азиатско-Тихоокеанского региона чаще всего летают на Филиппины, Мальдивы и Бали. Причем в этом регионе частота полетов бизнес-авиации увеличилась на 80 процентов.

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Представитель консалтинговой компании называл частные самолеты путем наименьшего сопротивления. "Если вы можете это себе позволить и опробовать, после этого вы уже не захотите назад", – отметил он.

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать в августе 2019 за границу. Кроме этого, эксперты назвали лучший курорт, город и пляж в Европе.

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