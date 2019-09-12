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Где тепло на море осенью: ТОП-5 самых комфортных стран для отдыха

"Сегодня" сделали подборку лучших направлений для поездки в сентябре-октябре 2019 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:07
Греция – одна из лучших стран для отдыха осенью
Греция – одна из лучших стран для отдыха осенью
Фото: Depositphotos

Живописные пейзажи, красивейшие в мире пляжи, моря и океаны, оазисы и пустыни – все это вы можете увидеть во время отдыха в странах, которые "Сегодня" советует вам для незабываемого путешествия осенью 2019 года.

Итак, на каких курортах в сентябре и октябре 2019 года еще можно купаться и загорать?

Где тепло на море осенью – ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — это одно из самых лучших мест для отдыха осенью. Здесь среди пустыни в небо устремляются гигантские небоскребы, а новейшие технологи органично сочетаются со старинными обычаями.

Пейзаж в ОАЭ
Пейзаж в ОАЭ
Фото: Depositphotos

Наиболее подходящий период посещения ОАЭ: октябрь-апрель. Сентябрь приносит небольшое облегчение: днем 37-38 градусов выше нуля, ночью чуть ниже – 26. Температура морской воды + 30.

  • Лететь из Киева: три часа.
  • Виза не нужна (при наличии биометрического загранпаспорта).

Куда поехать осенью на море – Греция

Греция – это страна трех морей с многовековой историей и красивейшими пейзажами. Высокий сезон здесь длится с июня по сентябрь, однако даже в октябре температура воздуха держится в районе 28 градусов выше нуля, а в ноябре – плюс 20.

Руины древних зданий в Греции
Руины древних зданий в Греции
Фото: Depositphotos

В сентябре-октябре на побережье не бывает штормов, погода весьма благоприятна для отдыха возле моря. Температура воды – до 23 градусов выше нуля, однако ближе к ноябрю море уже начинает штормить. Хотя на южных островах Родос и Крит купаться можно почти до ноября.

  • Лететь из Киева: три часа.
  • Виза не нужна (при наличии биометрического загранпаспорта).

Туры осенью 2019 в Египет

Египет – это одно из самых популярных и бюджетных направлений для отдыха среди украинцев. Кроме древнейших в мире памятников архитектуры и культуры, здесь созданы просто идеальные климатические и инфраструктурные условия для хорошего пляжного отдыха. Вас ждут неповторимый колорит восточных городов, лечебные пески Сафаги, оазисы в пустыне, невероятные пейзажи Средиземного моря, вкусная национальная кухня, музеи с интересными коллекциями и развлечения на любой вкус и кошелек.

Восход солнца на пляже в Шарм-эль-Шейх, Египет
Восход солнца на пляже в Шарм-эль-Шейх, Египет
Фото: Depositphotos

В Египет лучше всего ехать осенью: обжигающий зной спадает к середине сентября, а температура воздуха не превышает 30 градусов выше нуля. Море в этот период особенно теплое и ласковое.

  • Лететь из Киева: два-три часа
  • Виза не нужна (при наличии биометрического загранпаспорта).

Пляжный отдых в сентябре – Испания

Осень в Испании необычайно красива: вы сможете получить удовольствие от пляжного отдыха и погулять по старинным кварталам.

Валенсия, Испания
Валенсия, Испания
Фото: Depositphotos

Лучше всего ехать в сентября-октябре, ведь это идеальное время для тех, кто не любит изматывающую жару, но очень хочет поплавать в Средиземном море или в Атлантическом океане. В сентябре погода похожа на начало лета – температура воздуха приблизительно 27 градусов выше нуля, вода в море прогревается до плюс 23-х.

  • Лететь из Киева: четыре-пять часов.
  • Виза не нужна (при наличии биометрического загранпаспорта).

Отдых осенью 2019 года – Тунис

Если вы хотите искупаться в бирюзовых водах Средиземного моря, сфотографироваться среди развалин старинных зданий, увидеть золотые пески Сахары и отдохнуть в зелени оазисов – вам нужно собирать чемодан и лететь в Тунис!

Панорама в Сиди-Бу-Саид, Тунис
Панорама в Сиди-Бу-Саид, Тунис
Фото: Depositphotos

Температура воздуха в сентябре здесь 32 градусов выше нуля, прибрежные воды очень теплые, а загар, приобретенный в это время, будет золотистого оттенка. В октябре температура воздуха снижается до плюс 25-27.

  • Лететь из Киева: четыре-пять часов.
  • Виза не нужна (при наличии биометрического загранпаспорта).

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

Смотрите видео: ТОП-5 стран для отдыха в бархатный сезон

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Источник: Сегодня
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