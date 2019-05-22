Где в Европе самые бюджетные отели, а где лучше не задерживаться

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран с самыми дорогими и дешевыми гостиницами

Самые дешевые отели Европы находятся в Северной Македонии Фото: Depositphotos

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг европейских стран с самыми дешевыми и самыми дорогими отелями. На первых строчках в числе бюджетных, согласно полученным данным, размещается Северная Македония, Албания, а также Босния и Герцеговина. Например, стоимость проживания в отелях Северной Македонии за одни сутки составит в среднем около 820 гривен. А вот дороже всего обойдется ночь, проведенная в одной из гостиниц Монако – 9,4 тыс. гривен.

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Специалисты высчитывали среднюю стоимость одной ночи в четырехзвездочных отелях. Учитывались не только столицы и популярные города, а все локации, где доступны варианты проживания нужной категории. Из рейтинга были исключены страны, в которых менее десяти четырехзвездочных отелей, к примеру, Фарерские острова. Представленные цены являются актуальными на май 2019 года.

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"Кроме того, в ТОП-10 стран с недорогим проживанием вошли Молдавия, Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария и даже Великобритания. Последняя благодаря тому, что в стране множество небольших городов и деревень с недорогими четырехзвездочными отелями", – отметили эксперты.

Кроме Монако, переплатить за жилье придется в Исландии и Лихтенштейне – 4,5 и 4,1 тыс. гривен соответственно. Кроме этого, традиционно дорогими для путешествий считаются Дания, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Норвегия, Ирландия и Греция.

Напомним, опубликованы фото самого роскошного на планете номера в отеле. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали фото лучших в мире отельных номеров.

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