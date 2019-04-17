Где во Львове поесть вкусно и недорого: мини-гид туриста

Культурная столица угощает

Кафе и рестораны Львова Фото: Depositphotos

Кофе, львовские "пляцки", шоколад, пиво, львы, фестивали – то, с чем в первую очередь ассоциируется Львов. Едут сюда за той особенной атмосферой, которой очаровывает культурная столица каждого, кто впервые в ней оказывается. И влюбляется навсегда.

Но особенная любовь – это львовские ресторанчики, кафешки, кнайпы и "мастерские" вкусностей. И это не столько о еде, сколько все о той же особенной "фирменной" атмосфере города Львов и брусчатки.

Где во Львове вкусно поесть Фото: Depositphotos

Не будем упоминать всем уже известные раскрученные "Криївку", "Мазох" и "Гасову лямпу" (хотя если вы о них не знаете – это первое, что нужно посетить во Львове).

Пробежимся по другим, не менее колоритным, местам, которые идеально подойдут под локальные запросы. Вдруг вам хочется просто перекусить во Львове бюджетно и сытно. Или провести лучшее свидание в своей жизни, или просто посетить интересное место.

Дешево и сердито: недорогие кафе Львова

Их знают не все, но они есть. Во-первых, это, конечно, МакДональдс, которых в центре аж два и Пузатая хата (адреса: Сечевых стрельцов, 12 и Проспект Шевченка, 10). Это на случай, если уж совсем не рассчитан бюджет на ресторанные трапезы. Кстати, о них: есть замечательное заведение – "Трапезная идей" (ул. Валовая, 18А). Атмосферное место в средневековом стиле, находится в подземелье монастыря (бывшей пивоварне). Блюда закарпатской кухни по старинным рецептам и очень приятным ценам. Еще одно место, где можно недорого поесть – это "Час Поїсти" (по ул. Коперника, 3 и ул. Староеврейская, 12). Ну очень демократичные цены и вкусная еда.

Романтические кафе Львова Фото: Depositphotos

Must visit:Рестораны Львова, которые обязательно стоит посетить

По сути, это все так называемые "эмоциональные рестораны" Львова, их целая сеть и все они перечислены на официальном сайте Local, а сама "локаль" – карточка, на которую при посещении каждого из них начисляются баллы (в зависимости от чека), которыми потом можно рассчитываться в других заведениях сети и сувенирных магазинчиках. О некоторых вы наверняка уже знаете, о некоторых – пару слов скажем.

Где во Львове поесть недорого Фото: Depositphotos

Например, "Дом легенд" (Староеврейская, 48) известен не столько блюдами, сколько "летающим" запорожцем на крыше (кстати, если вы ищете кафе на крыше во Львове – смело идите сюда), памятником трубочисту и "сюрпризом" в уборных. "Гасова лямпа" (Армянская, 20) – это вообще ресторан-музей, здесь собрано огромное количество керосиновых ламп (если вы не знали, изобретены они были во Львове), а еще тут масса интересных настоек – "нефтянка", "гасивка" и пр. А если хотите почувствовать себя избранными, членами масонской ложи – не меньше – загляните в "Найдорожчу ресторацію Галичини" (Пл.Рынок, 12). Ну и как же не вспомнить о "еврейском кафе" Львова, как называют его туристы – "Під золотою розою" (Галицька жидівська кнайпа, ул. Староеврейская, 37). Здесь вам придется торговаться в самом прямом смысле слова с официантом, поскольку в меню цен нет. Совсем.

Лямур тужур: романтические кафе Львова

Романтика витает в воздухе во всем городе, но в некоторых заведениях она просто обосновалась основательно. Если вы проведете здесь вечер вдвоем – он будет одним из самых незабываемых.

Например, замечательный ресторан "Terazza" (Звенигородская,3, отель Сент Федер, крыша) просто создан для влюбленных. Панорамные окна вместо стен, завораживающий вид старого Львова их окна с высоты почти птичьего полета – даже обычное кофепитие станем романтичным приключением.

Львовские рестораны Фото: Depositphotos

А если вам нужны рестораны Львова с живой музыкой как атрибутом романтики – вам в ресторан итальянской кухни "Валентино" (ул. князя Романа, 20). Тут венецианские люстры, мягкие диваны, свечи и живое фортепиано по вечерам. Более богемное заведение с живой джазовой музыкой – "Динамо блюз" (В.Стуса,4). Тут есть даже танцпол и тематические вечеринки.

Если же вам хочется не только поворковать, но и хорошенько плотно поесть – ищите мясные или рыбные рестораны, от которых во Львове в восторге европейские туристы. Самые известные – "Реберня під Арсеналом" (ул. Подвальная, 5) – название говорит само за себя. Также стоит посетить "Пструг, хліб та вино" (ул. Бр. Рогатинців, 49) Пструг – древнее название форели, которую здесь готовят по старинным рецептам). Еще есть "ресторан с акулами", как называют его местные – "36 ПО" (по. Рынок,36). Здесь можно не только полакомиться вкуснейшей рыбой, но и понаблюдать, как аквалангист кормит хищников в огромном аквариуме. Впечатляет.

Отправляйтесь во Львов за зарядом энергии и позитива, прогулками по его удивительным уютным улочкам, а вкусная еда буквально будет подстерегать вас на каждом шагу, выбор огромный!

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