Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Главные travel-новости недели: границы для украинцев открыли еще 4 страны, а Air Astana возобновляет полеты в Киев

Сегодня, 18:34

События, о которых следует знать любителям путешествий

За последнюю неделю еще четыре страны открыли границы для украинцев, МИД советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь, а крупный европейский лоукостер easyJet заявил о полетах из Италии в Украину уже этим летом. Главные travel-новости этой недели читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

  • Украинцам можно летать еще в +4 страны

Уже 42 страны открыли свои границы для граждан Украины. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, добавились Республика Армения. Но по прибытии нужно уйти на 14-дневный карантин. Кроме Армении, свои границы для украинцев открыли Буркина-Фасо, Того и Чад.

  • Лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом

Европейский лоукостер easyJet может начать полеты из Италии в Украину
Европейский лоукостер easyJet может начать полеты из Италии в Украину
Фото: Reuters

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet может начать полеты из Италии в Украину уже этим летом. Список маршрутов пока не указан, но уже известно, что авиакомпания сможет выполнять 12 еженедельных рейсов в Украину, сообщают Аvianews.

Сейчас у easyJet есть разрешение совершать полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года, согласно официальной информации от авиационных властей Италии.

Авиакомпания раньше никогда не летала в Украину.

  • МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси
Фото: tut.by

Министерство иностранных дел Украины не рекомендует украинцам ездить в Беларусь, пока ситуация с протестами в стране не стабилизируется. Также МИД предоставил рекомендации украинцам, которые уже находятся на территории Беларуси. Таким гражданам рекомендуют: проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массовых скоплений людей, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

  • Лоукостер SkyUp начнет летать в Турцию с сентября 2020 года

SkyUp открыла продажи на регулярные рейсы из Украины в Турцию
SkyUp открыла продажи на регулярные рейсы из Украины в Турцию
Фото: facebook.com/skyup.aero

Лоукостер SkyUp начнет летать в Стамбул с 25 сентября, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Вылеты будут совершаться в понедельник, среду и пятницу. Время вылета из Киева – 11:25, из Стамбула – 14:15. В пути нужно будет провести около двух часов. Самолеты будут прилетать в новый Международный аэропорт Стамбула, от которого ехать к центру города всего 30 минут на авто.

Билеты уже поступили в продажу.

  • Air Astana возобновит рейсы в Украину уже с 19 августа

Air Astana
Air Astana
Фото: Depositphotos

Казахстанская авиакомпания Air Astana анонсировала возобновлении рейсов из Киева в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Air Astana начнет восстанавливать прямые рейсы в Киев из Алматы уже с 19 августа. В неделю будет осуществляться 3 рейса — по средам, субботам и воскресеньям.

Пассажирам, которые возвращаются из Украины, нужно будет предоставить негативный результат ПЦР-теста в течение 48 часов после возвращения или уйти на самоизоляцию в течение 14 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что SkyUp продлевает внутренние рейсы по Украине до конца октября.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лучшие маршруты для походов в горы, чтобы воссоединится с природой Чем заняться на Шацких озерах: ТОП-5 мест для отдыха ТОП-8 национальных парков Украины: куда поехать в выходные Базальтовые столбы и Тоннель любви: ТОП-3 удивительных места Ровенской области
туризм путешествия авиакомпания EasyJet SkyUp
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 17:30Food

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

Сегодня, 12:20Food

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

Сегодня, 10:53Шоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

Вчера, 12:20Техно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

Вчера, 11:40Food

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Вчера, 05:22Психология

Гороскоп на сегодня 15 августа: Овны реализуют все, что запланировали, а Тельцы будут полны сил и энергии

14 августаШоу-бизнес

Умерла исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова

14 августаАфиша

В Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве. Стартовали съемки боевика для Netflix

14 августаШоу-бизнес

Жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот: пара ждет второго ребенка

14 августаFood

Как приготовить кабачковые оладьи с зеленью и сыром

14 августаFood

Медовый Спас-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

14 августаEvents

Успенский пост: эксклюзивные открытки, эффектные картинки и поздравления

14 августаШоу-бизнес

Владимир Остапчук подарил своей возлюбленной дорогой автомобиль

14 августаFood

Маковый Спас-2020: рецепты рулетов с маком

14 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 14 августа: Стрельцам нужно быть активнее, а Козерогам – внимательнее с деньгами

14 августаEvents

С Медовым Спасом: вкусные поздравления, яркие открытки и прикольные картинки

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять