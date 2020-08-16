Главные travel-новости недели: границы для украинцев открыли еще 4 страны, а Air Astana возобновляет полеты в Киев

События, о которых следует знать любителям путешествий

За последнюю неделю еще четыре страны открыли границы для украинцев, МИД советует гражданам Украины пока не ездить в Беларусь, а крупный европейский лоукостер easyJet заявил о полетах из Италии в Украину уже этим летом. Главные travel-новости этой недели читайте в материале Сегодня.Lifestyle.

Украинцам можно летать еще в +4 страны

Уже 42 страны открыли свои границы для граждан Украины. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, добавились Республика Армения. Но по прибытии нужно уйти на 14-дневный карантин. Кроме Армении, свои границы для украинцев открыли Буркина-Фасо, Того и Чад.

Лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом

Европейский лоукостер easyJet может начать полеты из Италии в Украину Фото: Reuters

Один из крупнейших лоукостеров Европы easyJet может начать полеты из Италии в Украину уже этим летом. Список маршрутов пока не указан, но уже известно, что авиакомпания сможет выполнять 12 еженедельных рейсов в Украину, сообщают Аvianews.

Сейчас у easyJet есть разрешение совершать полеты из Италии в Украину до конца октября 2020 года, согласно официальной информации от авиационных властей Италии.

Авиакомпания раньше никогда не летала в Украину.

МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь

Протесты в Беларуси Фото: tut.by

Министерство иностранных дел Украины не рекомендует украинцам ездить в Беларусь, пока ситуация с протестами в стране не стабилизируется. Также МИД предоставил рекомендации украинцам, которые уже находятся на территории Беларуси. Таким гражданам рекомендуют: проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массовых скоплений людей, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти.

Лоукостер SkyUp начнет летать в Турцию с сентября 2020 года

SkyUp открыла продажи на регулярные рейсы из Украины в Турцию Фото: facebook.com/skyup.aero

Лоукостер SkyUp начнет летать в Стамбул с 25 сентября, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Вылеты будут совершаться в понедельник, среду и пятницу. Время вылета из Киева – 11:25, из Стамбула – 14:15. В пути нужно будет провести около двух часов. Самолеты будут прилетать в новый Международный аэропорт Стамбула, от которого ехать к центру города всего 30 минут на авто.

Билеты уже поступили в продажу.

Air Astana возобновит рейсы в Украину уже с 19 августа

Air Astana Фото: Depositphotos

Казахстанская авиакомпания Air Astana анонсировала возобновлении рейсов из Киева в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Air Astana начнет восстанавливать прямые рейсы в Киев из Алматы уже с 19 августа. В неделю будет осуществляться 3 рейса — по средам, субботам и воскресеньям.

Пассажирам, которые возвращаются из Украины, нужно будет предоставить негативный результат ПЦР-теста в течение 48 часов после возвращения или уйти на самоизоляцию в течение 14 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что SkyUp продлевает внутренние рейсы по Украине до конца октября.

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