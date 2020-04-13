Google собрал лучшие виртуальные туры: большая подборка музеев и достопримечательностей

На сайте Google Arts & Culture собрали панорамные снимки из Street Views

В Google Arts & Culture появился раздел "Виртуальные туры", где собрали панорамные снимки из Street Views. Можно, например, посетить популярные музеи и достопримечательности, прогуляться по улицам городов или увидеть граффити онлайн.

Так, например, для виртуальных путешествий доступны: Британский музей, музей d'Orsay во Франции, музей современного искусства в Сеуле, Пергамский музей в Берлине, Рейксмузей в Амстердаме, музей Фриды Кало в Мексике.

Google собрал виртуальные туры по городам Фото: Depositphotos

Среди прочих достопримечательностей: Тадж-Махал в Индии, древние египетские пирамиды в Гизе, Колизей в Италии, Сиднейская опера в Австралии, Голливудский бульвар в Лос-Анджелесе (США), Стоунхендж в Великобритании. Кроме этого, созданы подборки интересных мест, например, "11 невероятных видов сверху". С полным списком можно ознакомиться здесь.

Google Arts & Culture – интернет-платформа, предоставляющая доступ к изображениям произведений искусства с высоким разрешением. Проект был запущен Google 1 февраля 2011-го года в сотрудничестве с 17 музеями. За последующие годы к проекту присоединились десятки музеев со всего мира.

Смотрите сюжет о музее вина во Франции:

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