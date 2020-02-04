Горнолыжные курорты Грузии: экстремальный Гудаури и семейный Бакуриани

Обзор самых популярных горнолыжных курортов Грузии

Лыжные курорты Грузии 2020 года Фото: Getty Images

Если вы еще не были в Грузии, значит вы наверняка не знаете, что такое истинная гостеприимность в сочетании с потрясающей красотой Кавказских гор. Начало 2020 года у меня ознаменовалось с незабываемой поездки в самые популярные горнолыжные курорты Грузии – Гудаури и Бакуриани. Я лично проверила их возможности на себе и теперь могу поделиться всеми преимуществами зимнего отдыха в гостеприимной Грузии.

Гудаури: все, что нужно знать туристу

Грузинский курорт Гудаури Фото: gudauri.ski

Горнолыжный курорт Гудаури расположен в центральной части Кавказских гор, в 120 километрах от Тбилиси на высоте 2 тысячи 196 метров. Высота гор впечатляет! Были моменты, когда захватывало дух от могущества и красоты, но не стоит волноваться касательно крутых и сложных спусков. Склоны Гудаури рассчитаны как для лыжников-профессионалов, так и для новичков. Поэтому не переживайте, каждый путешественник сможет насладиться катанием, невзирая на его уровень подготовки.

Одно из главных преимуществ курорта – фрирайд. Катание на лыжах или сноуборде по нетронутому снегу приносит особое удовольствие. Но прочувствовать этот кайф я так и не осмелилась, ведь пока не уверена настолько в своих возможностях. Поэтому осталась кататься на специально оборудованной трассе, где чувствовала себя в безопасности. Интересно, что сейчас курорт во всю готовится к Чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который состоится в 2023 году.

Как добраться в Гудаури и сколько стоит

Курорт находится в 140 километрах от аэропорта Тбилиси. Из Киева можно добраться в столицу Грузии прямым рейсом. Меня с группой забирал по прилету частный автобус. Время в дороге заняло около трех часов, но я вам скажу – оно того стоило! Какие потрясающие пейзажи сопровождали по всему пути – я просто не успевала поворачивать голову, чтобы рассмотреть заснеженные вершины Кавказских гор.

Стоимость авиаперелета из Киева в Тбилиси, трансфера в Гудаури:

Авиаперелет Киев – Тбилиси – Киев обойдется примерно в 4700 гривен;

Такси из аэропорта – около 1700 гривен. Выгодно заказывать, если едет четыре человека;

Автобус от автовокзала на станции метро "Дидубе" – около 90 гривен (первая маршрутка отправляется в 9:00 – 9:30, а последняя в 16:30 – 17:00). Но из аэропорта до автостанции добираться примерно час. Поэтому общественный транспорт – самый дешевый, но очень неудобный способ добираться до курорта.

Горнолыжный курорт Гудаури Фото: Сегодня

Стоимость ски-пасса и лыжного оборудования в Гудаури

Гудаури – относительно молодой курорт, ему всего 30 лет. Поэтому старых советских подъемников вы там не увидете. И каким же было мое удивление, когда я увидела цену за ски-пасс – абонемент на весь день обошелся в 43 местных лари (примерно 400 гривен)! Разовый подъем стоит 10 лари (около 100 гривен), но это совсем невыгодно для заядлых лыжников, лучше покупать абонемент за несколько дней. Все зависит от того, сколько времени вы собираетесь кататься. Ниже указаны цены на покупку абонемента:

Стоимость одного подъема – 100 гривен;

Ски-пасс на день – 400 гривен;

Ски-пасс на пять дней – 1750 гривен;

Ски-пасс на семь дней – 2250 гривен.

Важно! Детям до шести лет не нужно покупать абонементы, они могут кататься бесплатно.

Нижняя станция подъемника находится на высоте 1990 метров, а верхняя – на высоте 2993 метра. Протяжность трасс составляет около 50 километров. Поэтому разогнаться здесь есть где, экстрим и тотальное наслаждение от катания гарантировано. Время работы подъемников – с 10:00 до 16:00 по будням и до 17:00 по выходным.

Подъемники в Гудаури Фото: gudauri.ski

Я – лыжник с опытом и мне есть, с чем сравнить другие курорты. Гудаури – место, которое не сможет оставить туриста равнодушным. Поднимаясь на вершину, хочется запечатлеть момент и сполна надышаться чистым горным воздухом.

Карта трасс и канатных дорог в Гудаури Фото: gudauri.ski

Лыжное снаряжение можно взять в аренду возле подъемников или же в отеле, в котором вы остановились. Я брала на прокат лыжи, ботинки и шлем стоимостью 51 лари на один день (около 442 гривен). Главное преимущество проката в отеле – вам не нужно оставлять паспорт в залог, все данные о клиенте сотрудники запрашивают на рецепции гостиницы. Ко всему, это сэкономит время.

Обувь, как правило, можно оставить в специально оборудованных шкафчиках в точке проката. А если у вас нет лыжного костюма, вы также сможете его арендовать за 30 лари на день (около 260 гривен).

Вечерние развлечения: что делать в Гудаури после заката солнца

Кроме лыжного спорта грузинский курорт предоставляет массу возможностей повеселиться. В центре Нового Гудаури, где мы собственно и отдыхали, расположены заведения на любой вкус и туристический карман. Круглосуточные бары, рестораны с восхитительными террасами, откуда просматриваются пейзажи гор, сауны и SPA-центры – отличная возможность расслабиться после катания.

Терраса ресторана с видом на горы Фото: Сегодня

У каждого лыжника и сноубордиста есть свой перечень требований к зимнему курорту. Кому-то по душе скоростные трассы, а другие получают удовольствие от катания на длинных и пологих спусках. Многим туристам важна инфраструктура и задорная ночная жизнь. Если вы ищите зимний курорт, где есть все, то однозначно стоит поехать в Гудаури.

Обзор горнолыжного курорта Бакуриани

Бакуриани Фото: instagram.com/mountain_resorts_of_georgia

Еще одно облюбованное грузинами и европейцами место – Бакуриани. В отличие от Гудаури, этот курорт намного старше и у него есть свои особые преимущества. Местность напомнила мне украинские Карпаты – горы устелены зелеными елками, которые спрятались под белой пеленой снега.

Бакуриани расположен в Боржомском регионе на высоте 1700 метров. Курорт изначально был построен для олимпийских соревнований, а сейчас – это место сбора для любителей лыжного спорта.

Интересный факт! Самые первые трассы в Бакуриани прокладывали украинцы, поэтому грузины при первом же удобном случае приносят благодарность нашему народу.

Как добраться в Бакуриани

Также, как и в случае с Гудаури, первоначальная точка отъезда – столица Грузии. Правда, курорт расположен от Тбилиси чуть дальше – в 180 километрах. Добраться из Тбилиси в Бакуриани можно на маршрутке, поездом или на такси. Примерное время в пути – около 3,5 часов, за исключением поезда, который едет 9 часов.

Стоимость трансфера в Бакуриани:

Авиаперелет Киев – Тбилиси – Киев обойдется примерно в 4700 гривен;

Такси из аэропорта – около 2000 гривен. Выгодно заказывать, если едет четыре человека;

Маршрутка от автовокзала на станции метро "Дидубе" – около 150 гривен. Из аэропорта до автостанции добираться примерно час.

Поезд Тбилиси-Боржоми №618 или №686 – отправление с Центрального ж/д вокзала. Длительность поездки – 4 часа 25 минут стоимостью около 25 гривен. В Боржоми нужно сделать пересадку на так называемую местную "кукушку" или "узколейку". Поезд отправляется от станции "Боржоми-Грузовая", поэтому от главной станции города нужно еще пройтись пешком 20 минут. Путешествие на поезде вдоль леса займет 2 часа 25 минут и обойдется около двух лари (17 гривен).

Мы вместе с группой также добиралась на частном автобусе из Боржоми, поэтому дорога у нас заняла около 40 минут. Сам курорт Бакуриани достаточно большой, в нем расположено множество отелей, уютных домиков под аренду, магазинов и ресторанов.

Горнолыжный курорт Бакуриани Фото: Сегодня

Сколько стоит ски-пасс и аренда лыж в Бакуриани

Купить абонемент можно сразу у подножья горы, возле подъемников. Также рядом с кассами расположена одна точка проката и, если там все снаряжение уже разобрали, не паникуйте. Рядом на парковке арендовать лыжи или сноуборд вы запросто сможете у местных жителей.

Спросите у любого сотрудника и он расскажет вам, к какой машине подойти. На этот раз не забудьте про паспорт, ведь без залога не получится взять что-либо на прокат. Стоимость аренды у частных лиц – 30 лари на день (260 гривен). В стоимость входят лыжи, ботинки и палки. Если необходим шлем, доплата составит еще 10 лари (86 гривен).

Стоимость одного подъема – 60 гривен;

Ски-пасс на день – 260 гривен;

Ски-пасс на 7 дней – 2700 гривен;

Ски-пасс на 10 дней – 3600 гривен.

Аренда лыж – 260 гривен за день Фото: Сегодня

Особенности горнолыжного курорта Бакуриани

Бакуриани оставил впечатление весьма уютного места, где все "под рукой". В основном здесь встречаются целые семьи с маленькими детьми, которые не менее виртуозно катаются, нежели взрослые. А все потому, что выбор трасс весьма широкий – от крутых спусков до учебных мест. А в центре Бакуриани установлены несколько бугелей и "тарелок" для детей и начинающих. Что касается катания, на трассах почти отсутствуют сноубордисты и это не может не радовать лыжника, ведь спуски по итогу не счесаны, а за спиной никто не "летит". Склоны в Бакуриани более пологие, нежели в Гудаури, но экстрима хватает из-за высоты гор.

Высота курорта – 1700 метров;

Максимальная высота подъема – 2850 метров;

Общая длинна трасс – 29,1 километр;

Три трамплина: 45, 70 и 90 метров;

Трасса для санного спорта – 1350 метров.

Кроме катания на лыжах здесь есть, чем себя занять! К вашим услугам – снегоходы, квадроциклы, конные прогулки, а также катание на санках и тюбингах. Но скажу вам сразу, что Бакуриани – не место для ночных развлечений, ведь нацелен он больше на семейный отдых. Это и есть важная особенность курорта возле города Боржоми.

Отдых в Грузии 2020 Фото: Сегодня

Климат я также хочу добавить в список преимуществ курорта. Бакуриани находится в субтропической зоне, поэтому средняя температура зимой варьируется от -6°C до -8°C градусов. Погода зачастую солнечная и безветренная – именно то, что нужно лыжникам.

Гостеприимность грузинского народа – еще один важный элемент в туристическом списке. Куда бы вы не отправились, с какой проблемой не столкнулись, местные жители всегда с улыбкой придут к вам на помощь. Особенно, если вы из Украины!

За помощь в подготовке материала благодарим Администрацию туризма Грузии и Центр развития туризма Украины.

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