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Горнолыжные курорты Украины 2020: где покататься и отдохнуть с удовольствием

Топ-5 горнолыжных украинских курортов: куда, почем и зачем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:20
Буковель
Буковель
Фото: Depositphotos

Горнолыжные курорты Украины сосредоточены в основном в Карпатах и Закарпатье. Отправиться в горы – всегда хорошая идея, а зимой тем более. Сезон длится с начала декабря до середины марта, а на некоторых курортах снег на вершинах лежит вплоть до апреля. Выбирайте курорт и отправляйтесь за порцией эндорфинов, адреналина и заряда бодрости на год вперед.

На чем и сколько можно сэкономить в курортном Буковеле – смотрите видео:

Буковель: самый престижный и европейский

В рейтинге лучших горнолыжных курортов Украины лидирует, конечно, Буковель. В том числе, это касается цен, которые могут потягаться с европейскими курортами. Зато и сервис тут на уровне, и инфраструктура продумана, и трассы ухоженные и подойдут как новичкам, так и профессионалам лыжного спорта. Для начинающих предоставляются услуги инструкторов.

На курорте более 60 трасс, большое количество подъемников, пушки со снегом, выравниватели трасс, возможность ночных катаний, многочисленные бары и рестораны с настоящей гуцульской кухней и европейской – все это привлекает туристов. Также тут есть СПА-центр и международный детский лагерь.

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Курорт находится между трех гор: Буковель, Чорна Клева и Довга. Добраться проще всего на авто, поскольку ближайшие ж/д станции – Яремче или Ворохта – находятся за несколько десятков километров.

Если очень хочется кататься в Буковеле, но бюджет ограничен, можно остановиться в Яремче (30 км от Буковеля) или Яблунице (13 км), а сюда приезжать на спуски. Кстати, в самой Яблунице тоже есть спуски, которые отлично подойдут для новичков.

Цены: 1 день катания обойдется примерно в 1120 грн, действует система скидок. Прокат лыж – от 75 грн, сноуборда – от 120 грн.

Драгобрат: самый высокогорный и малодоступный

Драгобрат
Драгобрат
Фото: Андрей Великолепный / google.com/maps

Добираться сюда не так просто: нужно сначала доехать до Ясини (Ивано-Франковская область), а затем подняться в гору 17 км на сам Драгобрат, и проедет туда далеко не любой транспорт.

На Драгобрате находится самая высокогорная горнолыжная база Украины (1400 м над уровнем моря).

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Здесь около 20 трасс разного уровня сложности, развитая инфраструктура и неимоверные карпатские пейзажи. И раздолье для тех, кто любит и умеет кататься. Лыжники и сноубордисты выбирают это место за атмосферность, неповторимую природу и хорошие трассы, в том числе для фристайла. Благодаря расположению гор, которые опоясывают курорт, снег тут лежит вплоть до апреля-мая.

Цены: 50 подъемов для взрослых – около 1000 грн. Прокат лыж и сноубордов – ориентировочно 70-120 грн.

Славское: легендарный и молодежный

Поселок Славское
Поселок Славское
Фото: Wikipedia

Курорт популярен потому, что сюда легко добраться ж/д транспортом: станция так и называется, Славское. Известен он еще с 19 века, когда тут появились первые отели и подъемники, а популярен благодаря своей универсальности и качеству трасс. А также относительной демократичности цен.

Основная гора курорта – Тростян (1232 м), а ее склоны – разной длины и сложности. Поэтому здесь одинаково комфортно будут себя чувствовать как чайники, так и опытные лыжники.

Также популярна гора Погар, предназначена в основном для ночных катаний и фристайла. А для начинающих – гора Политех. Всего 11 трасс и общая их длина составляет 22 километра.

Цены: дневной абонемент для катания – от 380 грн.

Пилипец и Подобовец: демократичные и уютные

Пилипец
Пилипец
Фото: Depositphotos

Это два соседних села в межгорском районе Закарпатской области, в каждом из которых есть спуски. Добираться легко от ж/д станции Воловец (около 30 км).

Пилипец – село в районе Полонины Боржава. И тут самые длинные трассы Украины, которые подойдут как лыжникам-профессионалам, так и начинающим, есть возможности для фрирайда и сноубординга. А фишка курорта – близость к одной из знаменитых достопримечательностей Карпат, водопаду Шипот. А еще тут красивые виды и универсальные трассы.

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Подобовец находится по соседству, а недалеко от него – знаменитое озеро Синевир. Здесь отличные трассы, в первую очередь – для начинающих, а также есть несколько спусков для опытных.

Цены: день катания – от 600 грн. Прокат лыж – от 80 грн.

Мигово: Буковинская жемчужина

Курорт Мигово
Курорт Мигово

Курорт Мигово относительно молодой, но уже популярный. Это небольшое село, располагает несколькими трассами в районе гор Малая Кичера и Стижок. Есть трасса для начинающих и сноутюб. Кроме того, Мигово славится источниками минеральных вод (недалеко находится урочище Солонец). Поэтому можно еще и хорошо оздоровиться.

Цены: день катания – от 600 грн., прокат лыж – от 80 грн.

Конечно, это далеко не все курорты живописных Карпат: Ворохта, Красия, Плай, Тысовец, Верховина и другие тоже с радостью ждут гостей. Мы же перечислили самые популярные и крупные. Где-то лучше условия проживания, где-то – трассы. Выбирать вам.

Желаем отличного зимнего отдыха и ярких впечатлений!

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