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Горнолыжный сезон 2020/2021: куда можно поехать за границу

Сертификация здорового туризма, бронь без риска, удобная полетная программа – преимущества зимнего отдыха в Турции

В зимнем сезоне 2020-2021 одной из доступных альтернатив горнолыжному отдыху в Европе может стать Турция. В пользу направления – развитая инфраструктура курортов, высокий уровень сервиса и привлекательные цены на туры.

Почему стоит выбрать зимний отдых в Турции?

Во-первых, это безопасно. Ведь Турция была первой страной, которая запустила программу "Сертификация здорового туризма" (Safe Tourism). Сегодня Турция является лидером по внедрению правил безопасности. "Сотни тысяч украинских туристов уже успели безопасно отдохнуть на любимых морских курортах Антальи, Даламана, Бодрума и Кушадасы", – отметила Татьяна Прокопенко, директор Coral Travel.

Во-вторых, Coral Travel предлагает бронировать туры без риска: ведь многие туристы волнуются из-за того, что правила въезда в ту или иную страну могут измениться. Поэтому, если направление будет закрыто по причине эпидемиологической ситуации или будут введены ограничения на вылеты из Украины, туроператор вернет денежные средства. Детали акции смотрите на сайте www. coraltravel.ua.

В-третьих, это горнолыжные курорты и удобная полетная программа. Coral Travel уже третий год подряд предлагает туры на современный горнолыжный курорт Эрджиес с прямым перелетом в Кайсери. "В этом сезоне мы увеличили количество рейсов и теперь прямые рейсы с авиакомпанией МАУ в Кайсери будут летать три раза в неделю из Киева, и один раз в неделю из Запорожья, Харькова и Одессы. Активный отдых на склонах Эрджиеса можно совместить с экскурсиями, шоппингом или комбинированными турами в Капппадокию"- прокомментировала Татьяна Прокопенко, руководитель Coral Travel.

Лыжный курорт Эрджиес находится в центральной Турции, на одноименной вершине, которая когда-то была вулканом. До центра города Кайсери – 20 км, а до исторической Каппадокии с полетами на воздушных шарах – 60 км. Общая протяженность трасс более 100 км, на курорте 18 подъемников. Все трассы разной сложности, а их здесь 34 – от легких синих, до сложных черных для опытных лыжников. Все трассы соединены, и для катания действует единый скипасс. Сезон начинается в декабре и длится до марта включительно.

Почему туристы отдают предпочтение именно курорту Эрджиес и какие меры безопасности уже были внедрены, смотрите в видео:

Новым горнолыжным курортом в этом сезоне станет турецкий Паландокен с прямым перелетом раз в неделю из Киева в Эрзурум, а также курорты Улудаг и Карталкая с перелетом в Стамбул из 6 городов Украины. Таким образом, Coral Travel предлагает украинским туристам 5 горнолыжных курортов – 4 из которых в Турции и "Буковель" в Украине.

Для любителей отдыха у моря полетная программа на Анталийское побережье Средиземного моря продлена на зимний период. Это возможность отдохнуть по концепции "Все включено" в комфортных гостиницах со СПА-комплексами, крытыми бассейнами, ресторанами. Также доступны для бронирования экскурсионные туры в Стамбул на 3, 4 и 7 ночей.

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