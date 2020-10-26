Готовы платить больше: пандемия значительно подняла спрос на частные перелеты

Пассажиры хотят избежать риска подхватить вирус на борту с незнакомцами

Во время пандемии значительно увеличился спрос на перелеты частными самолетами. Клиенты готовы платить больше, чтобы обеспечить себе безопасность во время эпидемии. Об этом сообщили BBC.

Состоятельные пассажиры опасаются заразиться коронавирусом во время перелетов на регулярных рейсах, находясь с десятками незнакомцев на борту. А путешествуя частным самолетом они смогут избежать толпы в аэропорту, так как сразу попадут на взлетную полосу.

Частные перелеты стали очень популярны во время пандемии Фото: Depositphotos

По данным компании WingX, количество регулярных рейсов с 1 сентября по 15 октября 2020 года уменьшилось наполовину по сравнению с прошлым годом, в то время, как частные перелеты упали лишь на 10%. А в августе перелетов частными джетами было даже больше, чем в 2019 году.

Стоимость чартера на небольшое расстояние по Европе в среднем составляет 4,5 тысячи евро в одну сторону. Но стоит учитывать класс самолета и расстояние: можно постараться найти обратный рейс за 2 тысячи евро.

Большинство пассажиров частных рейсов путешествуют для отдыха, правда, наблюдается и незначительное оживление в секторе бизнес-путешествий.

"Частные перелеты в основном заказывают семьи, которые стараются не выходить за рамки внутреннего круга, топ-менеджеры или команды коллег, которые должны вести бизнес в других странах", – поделился директор авиакомпании FlexJet Марин Юджин.

Ранее стало известно, что карантин подкосил авиацию: количество рейсов в Украине упало в 1,5 раза. Также ранее мы сообщали, что SkyUp открыл новый рейс из Киева в турецкий Кайсери.

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