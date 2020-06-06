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Границы открываются: что изменится во время регистрации пассажиров на рейс

Сегодня, 09:05

Какими будут новые правила авиаперевозок

Границы для туристов постепенно открываются. Украинские перевозчики и аэропорты также готовятся к открытию. С сегодняшнего дня возобновляются рейсы внутри страны. А зарубежные поездки станут возможными с 15-го июня. Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" выяснили, на каких условиях будут путешествовать украинцы и изменятся ли цены на авиабилеты.

Правительство разрешило авиаперелеты с 15 июня – смотрите видео:

Теперь в отпуск не только поездом, но и самолетом. Первый рейс стартовал из Киева в Одессу 5 июня вечером. А стоимость одного билета с багажом от полуторы тысячи гривен. Зарубежные поездки правительство разрешило уже с 15 июня. Но все зависит от стран, которые будут принимать украинцев.

"Большинство стран еще не определились, будет 14-дневный карантин или нет. Это тоже ограничение, которое будет влиять на решение лететь туда или выбрать другую страну", – комментирует вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

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В то же время как перевозчики, так и аэропорты уже согласовывают условия перевозок, чтобы сделать их безопасными. Заработает все по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства авиационной безопасности. Для аэропортов – это обязательный температурный скрининг, внешняя оценка состояния здоровья пассажира и социальная дистанция. В частности, регистрировать багаж теперь надо собственноручно с помощью терминалов. Так же и сканировать посадочный талон на гейте. Никакой налички на всей территории аэропорта. Ну и, конечно, тотальная дезинфекция и доступность антисептиков.

"Не более одного человека на 10 квадратных метров соответствующей площади помещения. В местах для ожидания будут промаркированы места для пассажиров", – отметил эксперт по авиации Богдан Долинце.

Новые правила авиаперевозок
Новые правила авиаперевозок
Фото: Depositphotos

Для перевозчика общие правила такие же. Кроме того, на борту самолета еда теперь будет в упаковке, а с кресел исчезнет вся пресса. Чтобы контролировать социальную дистанцию, ходить по салону во время полета будет запрещено и будет контролироваться очередь в туалет. По той же причине почти исчезнет ручная кладь.

"Мы вынуждены были ограничить правила по количеству ручной клади на борту для того, чтобы во время посадки, когда люди будут класть сумки наверх, не возникало скопления", – объясняет Владимир Семенченко.

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Самое важное, что у большинства самолетов система фильтрации воздуха работает, как пылесос. При этом полная замена воздуха в салоне происходит каждые 2-3 минуты.

Европейские государства на карантине поддерживают авиабизнес за свой счет. Но не в Украине. И это скажется на цене билетов – по прогнозам, уже к осени их стоимость может возрасти. Однако есть и хорошая новость – лоукосты останутся, а с ними и более-менее приемлемые цены.

"Авиакомпании, которые пережили кризис, накопили долгов и будут искать источники финансирования, чтобы покрывать эти дополнительные расходы, – поделился эксперт по авиации. – Лоукост-перевозчики наиболее защищенные со стороны бизнес-модели для таких кризисов. Они имеют в собственности воздушные судна, то есть не вынуждены выплачивать лизинговые платежи".

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится формат путешествий после карантина.

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