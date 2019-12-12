Греция – 15 евро, Варшава – 14: Ryanair объявил новую распродажу авиабилетов

Акция от бюджетного перевозчика продлится до конца четверга, 12 декабря

Ryanair распродает билеты от десяти евро Фото: Depositphotos

Бюджетные авиабилеты на перелеты из Киева, Львова и Одессы в разные страны и города Европы появились от лоукостера Ryanair, который ранее сообщил о закрытии двух рейсов из Украины. Перевозчик распродает 100 тысяч билетов от десяти евро. Даты для путешествий – с 1 января по 30 апреля 2020-го года. Акция продлится до конца четверга, 12 декабря.

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Дешевые авиабилеты по акции от Ryanair

Львов – Краков – 10 евро.

Одесса – Берлин – 10 евро.

Одесса – Будапешт – 10 евро.

Борисполь – Гданьск – 10 евро.

Борисполь – Дюссельдорф – 10 евро.

Борисполь – Варшава – 14 евро.

Борисполь – Афины –15 евро

Борисполь – Барселона – 36 евро.





Посмотреть направления, которые участвуют в распродаже, и приобрести билеты можно на сайте Ryanair.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, в Ryanair началась распродажа самых дешевых авиабилетов.

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