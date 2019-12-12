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Греция – 15 евро, Варшава – 14: Ryanair объявил новую распродажу авиабилетов

Акция от бюджетного перевозчика продлится до конца четверга, 12 декабря

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:29
Ryanair распродает билеты от десяти евро
Ryanair распродает билеты от десяти евро
Фото: Depositphotos

Бюджетные авиабилеты на перелеты из Киева, Львова и Одессы в разные страны и города Европы появились от лоукостера Ryanair, который ранее сообщил о закрытии двух рейсов из Украины. Перевозчик распродает 100 тысяч билетов от десяти евро. Даты для путешествий – с 1 января по 30 апреля 2020-го года. Акция продлится до конца четверга, 12 декабря.

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Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Дешевые авиабилеты по акции от Ryanair

  • Львов – Краков – 10 евро.
  • Одесса – Берлин – 10 евро.
  • Одесса – Будапешт – 10 евро.
  • Борисполь – Гданьск – 10 евро.
  • Борисполь – Дюссельдорф – 10 евро.
  • Борисполь – Варшава – 14 евро.
  • Борисполь – Афины –15 евро
  • Борисполь – Барселона – 36 евро.


Посмотреть направления, которые участвуют в распродаже, и приобрести билеты можно на сайте Ryanair.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, в Ryanair началась распродажа самых дешевых авиабилетов.

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Источник: Сегодня
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