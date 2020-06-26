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Грузия не откроет границы с 1 июля

Сегодня, 09:56

Об этом сообщила грузинская министр экономики и устойчивого развития

Грузинские власти передумали открывать авиасообщение с другими странами с 1 июля, как планировалось ранее. На это решение повлияла пандемия коронавируса, в связи с которой Польша запретила авиарейсы из Украины.

Также будут закрыты и сухопутные границы Грузии. Об этом сообщила министр экономики страны Натия Турнаво. Хоть Грузия и заинтересована в привлечении туристов, но в связи с COVID-19, открытие границ "с большой вероятностью придется отложить до конца июля".

Фото: Pixabay

По словам Турнаво, несмотря на значение индустрии туризма для экономики Грузии, приоритетом для властей остается здоровье людей. "Возобновление регулярных авиарейсов в первую очередь зависит от эпидемиологической ситуации в мире", – заявила министр.

Несколько дней назад турецкие авиакомпании Pegasus и Turkish airlines сообщили, что готовы возобновить прямые полеты в Батуми и Тбилиси в случае согласия грузинской стороны.

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