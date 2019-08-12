Хлопать и стоять в очереди: как вести себя во время авиаперелета

Это нужно знать, если вы собираетесь впервые путешествовать самолетом

На борту самолета нужно соблюдать все правила Фото: Depositphotos

Люди, которые впервые летят на самолете, часто интересуются следующими вопросами:

Зачем пассажиры выстраиваются в очередь возле стойки посадки, если их места указаны в билете?

Во-первых, большинство пассажиров летят с ручной кладью. В самолете, как вы знаете, для этого предусмотрены специальные полки, и если вы зайдете на борт последним или в числе последних, то с вероятностью 95% отсек над вашим сидением будет занят вещами других пассажиров, бортпроводнику придется искать место для вашей ручной клади в других отсеках. Так что будьте готовы после посадки искать свою сумку по всему салону. Во-вторых, на ваше место специально или случайно может сесть другой человек (многие, например, любят сидеть возле окна). Сразу приготовитесь к разборкам (кто прав, кто виноват) при участии бортпроводника. Это "прекрасное" начало вашего путешествия!

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P. S. Также бывают случаи, когда происходит сбой в системе бронирования авиабилетов – одно место продают сразу двум пассажирам. Если вы окажетесь вторым в числе желающих занять определенное место, вам предложат переместиться в хвост самолета!

Почему во время взлета и посадки в вечернее и ночное время выключают свет в салоне?

Это обязательная мера, чтобы адаптировать зрение пассажиров и бортпроводников к темноте и в случае эвакуации люди видели, куда идти. Также вас попросят поднять шторки иллюминаторов, чтобы вы могли заметить какие-то внешние неполадки (или огонь) слева или справа по борту самолета.

Почему пассажиры аплодируют пилоту?

Это немного устаревшая традиция – благодарность пилоту за удачную (мягкую) посадку. В сети юзеры часто любят подшучивать над этим, но зря. Да, пилоты на самом деле не слышат аплодисментов, но им говорят об этом стюардессы. Поверьте, пилотам приятно, когда им хлопают! Да и возможности поблагодарить лично у вас нет.

Ранее "Сегодня" писали, как вести себя при экстренной посадке самолета. Кроме этого, мы писали, как найти дешевые предложения и куда слетать.

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