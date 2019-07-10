Холмы "Просекко" попали в список ЮНЕСКО

Это 55-я итальянская достопримечательность, которая получила соответствующий статус

Холмы "Просекко" теперь в списке ЮНЕСКО Фото: Depositphotos

На заседании комитета ЮНЕСКО в азербайджанском Баку приняли решение внести в список всемирного наследия холмы "Просекко" в Италии. Это уже 55-я достопримечательность этой страны, которая получила соответствующий статус. "Благодаря любви к земле удалось сохранить эти прекрасные холмы и создать прочную связь между человеком и землей", – указывается в заключении на официальном сайте ЮНЕСКО.

Инициативу о внесении холмов Просекко в список ЮНЕСКО выдвинул губернатор региона Лука Дзайя. Он считает, что это поможет не только привлечь поток туристов, но и добавит привлекательности винному продукту.

Смотрите видео: одесские катакомбы могут стать частью культурного наследия ЮНЕСКО

Холмы "Просекко" Конеглиано и Вальдоббьядене находятся к северо-западу от Венеции. Область "Просекко" состоит из холмистых цепей, идущих с востока на запад до самых Преальп. Из-за крутизны склонов работу на здешних виноградниках невозможно механизировать и сбором урожая вручную занимается целая армия работников.

Ранее "Сегодня" сообщали, что признание ЮНЕСКО получило искусство пиццайолло в Неаполе. Кроме того, мы писали о скандале вокруг строительства на Владимирской горке: ЮНЕСКО проверит мегамост.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram