Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Холмы "Просекко" попали в список ЮНЕСКО

Это 55-я итальянская достопримечательность, которая получила соответствующий статус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Холмы "Просекко" теперь в списке ЮНЕСКО
Холмы "Просекко" теперь в списке ЮНЕСКО
Фото: Depositphotos

На заседании комитета ЮНЕСКО в азербайджанском Баку приняли решение внести в список всемирного наследия холмы "Просекко" в Италии. Это уже 55-я достопримечательность этой страны, которая получила соответствующий статус. "Благодаря любви к земле удалось сохранить эти прекрасные холмы и создать прочную связь между человеком и землей", – указывается в заключении на официальном сайте ЮНЕСКО.

Инициативу о внесении холмов Просекко в список ЮНЕСКО выдвинул губернатор региона Лука Дзайя. Он считает, что это поможет не только привлечь поток туристов, но и добавит привлекательности винному продукту. 

Смотрите видео: одесские катакомбы могут стать частью культурного наследия ЮНЕСКО

Холмы "Просекко" Конеглиано и Вальдоббьядене находятся к северо-западу от Венеции. Область "Просекко" состоит из холмистых цепей, идущих с востока на запад до самых Преальп. Из-за крутизны склонов работу на здешних виноградниках невозможно механизировать и сбором урожая вручную занимается целая армия работников.

Ранее "Сегодня" сообщали, что признание ЮНЕСКО получило искусство пиццайолло в Неаполе. Кроме того, мы писали о скандале вокруг строительства на Владимирской горке: ЮНЕСКО проверит мегамост.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Туристы устремились разгадывать тайны замков Винницкой области "Одесса закрытыми глазами": в городе у памятников архитектуры появятся их макеты для незрячих туристов 10 самых фотографируемых мест в мире Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест
видео Италия ЮНЕСКО достопримечательности
Реклама

Новости партнеров

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Святослав Вакарчук вперше показав дорослу доньку?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов
Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Популярные статьи

Вчера, 18:21Travel

Atlas Weekend 2019: сегодня бесплатный день, кто будет выступать и как добраться

Вчера, 12:00Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук впервые за долгое время показал свою жену Лялю Фонарёву

Вчера, 10:54Fun

Невеста шокировала "неудачным мини-платьем" на свадьбе

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Редкий кадр: Альбина Джанабаева показала сына от Валерия Меладзе

Вчера, 08:15Fun

Бывший участник шоу "Холостяк" публично поджег себя: видео

Вчера, 08:09Wellness

Магнитная буря придет на Землю в ближайшие сутки

Вчера, 07:35Техно

Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

8 июляШоу-бизнес

Алина Гросу призналась, какой подарок получила на свадьбу от родителей

8 июляFun

8 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

8 июляFood

Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

8 июляШоу-бизнес

Зианджа сменила имидж и вернулась в Instagram: фото

7 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

7 июляFood

Что приготовить из черники: ТОП-5 летних рецептов

7 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

7 июляШоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

Новости партнеров

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Ширвиндт: «Миронов искал меня и кричал: «Где он, я его убью»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Дмитрий Астрахан: «Сразу было видно: Збруев и Неелова — пара»
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Модная женская обувь весны 2019: топ-10 самых горячих трендов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь