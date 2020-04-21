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"Иммунные паспорта": что это такое и почему они могут понадобиться каждому

Идею внедрения этого документа поддержали в Великобритании, Германии и США

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:12

Эксперты в сфере туризма заявляют, что одной из мер по предотвращению распространения коронавируса может стать введение особых биологических удостоверений личности – "иммунных паспортов". Этот документ должен подтверждать, что путешественник не является носителем вируса или в его крови уже есть антитела, а также быть признанным всеми государствами, пишет издание The Indian Express.

Любопытно, что один из первых шагов в этом направлении сделали власти КНР. С 12-го апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предъявить справку об отсутствии коронавируса.

"Справка должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения, в ней нужно указать специальный код, подтверждающий отсутствие COVID-19. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, полиции китайской столицы дали поручение усилить меры контроля", – рассказывает представитель городского управления Пекина по культуре и туризму Чжоу Вэйминь.

В мире могут ввести "иммунные паспорта"
В мире могут ввести "иммунные паспорта"
Фото: Depositphotos

Поддержали эту идею также в Великобритании, Германии и США. Однако пока неизвестно, сколько времени держится иммунитет к коронавирусу и насколько он устойчив к новым мутациям.

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Эксперты отмечают, что даже если "иммунные паспорта" станут реальностью, то это произойдет не раньше, чем через пару лет. И, скорее всего, они будут стоить не малых денег.

Смотрите видео: что делать, если ваше путешествие прервал коронавирус

Напомним, британские эксперты уверены, что из-за пандемии коронавируса европейские направления будут закрыты для международного туризма до середины лета 2020 года. А вот осенние и зимние поездки станут более популярными, чем когда-либо

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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