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Иордания открыла границы для украинцев: условия въезда

Сегодня, 14:54

Одно из условий пересечения границ страны – негативный тест на COVID-19

Иордания открыла свои границы для международных туристов с 8 сентября 2020 года. В общей сложности 43 страны получили разрешение на въезд, передают Travel Off Path.

Эти страны разделили на три категории: "красные", "желтые" и "зеленые" – в зависимости от масштаба вспышки COVID-19 в пределах их собственных границ. Украина попала в список "красных" стран.

Иордания разрешила въезд для украинцев
Иордания разрешила въезд для украинцев
Фото: Depositphotos

Для въезда в Иорданию все жители стран "красного" списка должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже, чем за 72 часа до вылета. По прибытии нужно будет пройти еще один ПЦР-тест. Независимо от результатов тестирования, все путешественники будут отправлены на семидневный карантин в специальные учреждения, а затем на домашний карантин еще на семь дней с отслеживающим браслетом.

Перед въездом все туристы должны заполнить онлайн-форму "Декларации о поездке в Иорданию", а также внести предоплату в размере 56 долларов за тест на COVID-19 по прибытии. Также нужно будет приобрести туристическую страховку, которая в случае чего покроет лечение от COVID-19.

Чтобы посетить Иорданию, украинцам нужно оформить визу. Это можно сделать в посольстве за 2-3 дня, или же приобрести визу в аэропорту по прибытии, за 57 долларов.

Вместе с Украиной в "красный" список попали Бельгия, Франция, Румыния, Испания, Великобритания и еще 14 стран. Полный список стран, для которых открыты границы, можно посмотреть здесь.

Ранее стало известно, что Ryanair отменяет большую часть рейсов из Украины в сентябре.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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