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Из Киева в Грецию можно будет летать за 20 евро

Первые авиарейсы запланированы на 20 и 21 мая

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:41
Открыты новые авиарейсы из Украины в Грецию
Открыты новые авиарейсы из Украины в Грецию
Фото: Depositphotos

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air начнет выполнять полеты из аэропорта "Киев" в два грецких города – Салоники и Афины. Первые авиарейсы запланированы на 20 и 21 мая.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, всего Wizz Air будет выполнять четыре рейса в неделю из Киева в Грецию. Так, рейс Киев-Афины запустят дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейс по маршруту Киев-Салоники – по понедельникам и пятницам.

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Отмечается, что украинские пассажиры могут уже сейчас планировать свою следующую поездку и бронировать билеты на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ по ценам от 19.99 евро.

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы по 45 маршрутам в 13 стран из трех украинских аэропортов.

Напомним, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, мы рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет

Смотрите видео: как купить дешевый билет и бесплатно провезти багаж

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Источник: Сегодня
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