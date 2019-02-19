Из Киева в Грецию можно будет летать за 20 евро

Первые авиарейсы запланированы на 20 и 21 мая

Открыты новые авиарейсы из Украины в Грецию Фото: Depositphotos

Лоукост-авиаперевозчик Wizz Air начнет выполнять полеты из аэропорта "Киев" в два грецких города – Салоники и Афины. Первые авиарейсы запланированы на 20 и 21 мая.

Согласно пресс-релизу авиакомпании, всего Wizz Air будет выполнять четыре рейса в неделю из Киева в Грецию. Так, рейс Киев-Афины запустят дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейс по маршруту Киев-Салоники – по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что украинские пассажиры могут уже сейчас планировать свою следующую поездку и бронировать билеты на сайте wizzair.com или через мобильное приложение WIZZ по ценам от 19.99 евро.

Сейчас Wizz Air выполняет рейсы по 45 маршрутам в 13 стран из трех украинских аэропортов.

Напомним, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, мы рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

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