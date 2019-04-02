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Из Украины в Грузию запускают доступные авиарейсы

Авиакомпания Yan Air анонсировала в Facebook новые рейсы

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:03
Батуми, Грузия
Батуми, Грузия
Фото: Владимир Грисюк, Depositphotos

Авиакомпания Yan Air анонсировала прямые авиаперелеты Киев (аэропорт "Борисполь") – Батуми с 6 апреля. Рейсы будут совершаться два разы в неделю по средам и субботам, а с 1 июня – ежедневно. Об этом сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

  • Киев — Батуми — Киев

Стоимость билетов:

  • в одну сторону: от 3 794 грн;
  • туда и назад: от 6 507 грн.
Скриншот / tripway
  • Одесса — Тбилиси — Одесса

С 23 мая YanAir запустит прямые рейсы из Одессы в Тбилиси, которые будут выполняться по четвергам. С 9 июля также будут добавлены рейсы по воскресеньям.

Стоимость билетов

  • в одну сторону: от 3 320 грн;
  • туда и назад: от 6 121 грн.
Скриншот / tripway
  • Одесса — Батуми — Одесса

С 29 мая YanAir возобновит выполнение прямых рейсов из Одессы в Батуми. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Стоимость билетов

  • в одну сторону: от 3 923 грн;
  • туда и назад: от 6 225 грн.
Скриншот / tripway
  • Харьков — Батуми — Харьков

Перелеты из Харькова в Батуми YanAir начнет выполнять с 5 июня 2019 года. Запланированы два рейса в неделю — по средам и субботам.

Стоимость билетов

  • в одну сторону: от 4 134 грн;
  • туда и назад: от 6 847 грн.
Скриншот / tripway

На всех рейсах YanAir в Грузию в стоимость билетов входит провоз 23 кг багажа и 7 кг ручной клади, а также питание на борту.

Напомним, лоукостер Ryanair будет летать из Киева в Лондон пять раз в неделю. Об этом рассказал коммерческий директор авиакомпании Ryanair Дэвид О'Брайен во время пресс-конференции в Министерстве. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: Украина станет третьим в Европе государством по уровню авиационной безопасности

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Источник: Сегодня
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