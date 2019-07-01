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Из Украины запустят паром в Италию: подробности

Это решение обсуждали во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:20
Запустят паром из украинского Черноморска в Бари
Запустят паром из украинского Черноморска в Бари
Фото: Depositphotos

Из украинского Черноморска (город областного значения в Одесской области, расположен в 29 км от Одессы) в итальянский Бари будет ходить паром. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает Правительственный портал.

"Этот вопрос обсуждался во время рабочего визита делегации украинского правительства в Италию. Бари – приморский город в Южной Италии", – говорится в сообщении.

Смотрите видео: под Одессой завершили ремонт крупнейшего парома в мире

В пресс-службе правительства отметили, что Бари – это приморский город в Южной Италии, один из наиболее значительных городов региона рядом с Неаполем, крупный туристический и экономический центр, а также крупнейший пассажирский морской порт Адриатического моря. "Черноморск – один из крупнейших портов Украины, грузооборот которого в 2018 году составлял 21,5 млн тонн". 
 

Ранее "Сегодня" сообщали, что в марте 2018 года один из крупнейших автомобильно-железнодорожных паромов мира Vilnius Seaways покинул сухой док судоремонтного завода в Черноморске, который находился там на плановом ремонте. В апреле в Черноморск прибыл огромный автопаром из египетской Александрии. Судно доставило в Украину большую партию новых автомобилей – 780 единиц.

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Источник: Сегодня
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