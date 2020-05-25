Известный лоукостер отсрочил рейсы из Украины, запланированные до 15 июня

Авиакомпания продлила отмену рейсов по украинским маршрутам до середины июня

Европейский лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов в/из Украины до 15 июня в связи с решением правительства страны о продлении действующих ограничений касательно путешествий. Об этом сообщает Avianews.

Авиакомпания возместит средства по билетам в виде кредита на Wizz-счет в размере 120% от стоимости бронирования. Он будет действителен в течение 24 месяцев с момента зачисления для оплаты новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании присутствует владелец счета.

Также Wizz Air задекларировал возможность вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы на карту в размере 100% от стоимости, однако данная процедура займет больше времени.

Авиакомпания Wizz Air Фото: Depositphotos

Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через онлайн-туристические агентства, должны связаться с компанией, у которой они приобрели билеты.

Отметим, что правительство Украины 20 мая приняло постановление №392, в котором разрешило с 15 июня полеты самолетов с пассажирами в регионах с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air открывает новую базу в Международном аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове, где с 1 июля разместит один самолет Airbus A320.

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