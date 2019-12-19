Как бесплатно поесть и выпить в аэропорту: турист поделился уловкой

Авиакомпании часто устраивают сэндвич-стойки в зонах обслуживания аэропортов

В аэропорту можно пообедать без денег Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

Опытный путешественник поделился простой хитростью, как можно бесплатно поесть и выпить в аэропорту. Об уловке он рассказал на платформе Reddit, где его пост обсудили почти 20 тысяч человек из США и Великобритании, передает сайт Daily Star.

Оказывается, чтобы бесплатно поесть в аэропорту, нужно просто сделать вид, что ваш рейс задерживается. Подойдите к выходу, где сидят пассажиры, отправление которых отложено.

"Авиакомпании всегда предоставляют бесплатные закуски и напитки для людей, чьи планы они разрушили, – пишет путешественник. – Просто представьте, что ты тоже один из них и наслаждайтесь бесплатной едой".

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В комментариях под этим рассказом один из юзеров также отметил, что перевозчики часто устраивают сэндвич-стойки в зонах обслуживания аэропортов, например, когда задерживается сразу много рейсов. "Вам остается только постоять пару минут для вида в очереди, а затем просто забрать еду с собой", – добавил он.

Однако некоторые пользователи усомнились в том, что этот трюк сработает, ведь "большинство авиакомпаний проверяют посадочный талон, прежде, чем допустить пассажиров к столу". Но нашлись и те, которые подтвердили, что пользовались подобной хитростью не один раз. Правда, речь шла об американских авиалиниях и аэропортах.

"Словом, если у вас будет свободное время перед вылетом, – все равно попробуйте", – резюмируют журналисты Daily Star.

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