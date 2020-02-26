Как бесплатно получить бизнес-класс в самолете: бортпроводник раскрыл секрет
Пассажиру необходимо подойти к стойке регистрации в самом конце очереди
49-летний бортпроводник авиакомпании British Airways Симон Мартон поделился секретом, как без доплаты пересесть в бизнес-класс. По словам мужчины, улучшить свой статус в самолете можно на стойке регистрации, перед посадкой и на борту.
"Лучший способ повысить класс – подойти к стойке регистрации в самом конце очереди. Возможно, из-за овербукинга лишние места в последнюю очередь останутся как раз в бизнес-классе", – рассказывает Симон Мартон в интервью изданию The Sun.
Бортпроводник добавил, что получить свободные места в бизнес-классе больше шансов, если вы часто летающий пассажир с серебряным или золотым статусом.
"Иногда этот фокус не проходит. Но, если вы попросите об этом, сотрудники авиакомпании поставят возле вашего имени пометку, и в случае освободившегося места, вас пересадят уже непосредственно в салоне или перед посадкой", – утверждает он.
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Кроме того, если вы путешествуете семьей, и кто-то оказался в другом классе, обязательно попросите пересадить их к вам. Авиакомпании почти всегда одобряют такие пересадки.
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