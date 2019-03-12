Как бороться с мятой одеждой в путешествиях: лучшие советы
Узнайте, как правильно перевозить одежду в путешествии
Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, мы погружаемся в сложный, а иногда мучительный процесс сборов. Чемодан недостаточно просто собрать, — все должно быть на своих местах, и желательно, чтобы вещи доехали целыми и не сильно мятыми. Блогер Дарья Бикбаева поделилась в своем Instagram хитростями, которые подскажут, как нужно перевозить одежду.
Как бороться с мятой одеждой в путешествиях?
- Одежда с "крэш-эффектом" отлично подходит для путешествий.
- Сбрызнуть складочки и высушить феном или просто повесить.
- Ручной отпариватель (в дороге удобнее маленького утюга).
- Свернуть вещи "по-офицерски" трубочкой или рулетиком, чтобы не мялись в чемодане.
- Разгладить воротнички и манжеты утюжком для волос или обычной плойкой.
- Несколько раз от души встряхнуть вещь прежде, чем повесить.
- И, оказывается, в продаже есть жидкий утюг. Спрей наносится прямо на одежду. Его можно сделать самостоятельно: обычный кондиционер для белья развести в воде и налить в флакон с распылителем.
Напомним, названы лучшие способы, как сэкономить на жилье в путешествии.
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