Как бороться с мятой одеждой в путешествиях: лучшие советы

Узнайте, как правильно перевозить одежду в путешествии

Узнайте, как правильно перевозить одежду в путешествии Фото: Ибрагима Асада из Pexels

Каждый раз, когда мы собираемся в путешествие, мы погружаемся в сложный, а иногда мучительный процесс сборов. Чемодан недостаточно просто собрать, — все должно быть на своих местах, и желательно, чтобы вещи доехали целыми и не сильно мятыми. Блогер Дарья Бикбаева поделилась в своем Instagram хитростями, которые подскажут, как нужно перевозить одежду.

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Как бороться с мятой одеждой в путешествиях?

Одежда с "крэш-эффектом" отлично подходит для путешествий. Сбрызнуть складочки и высушить феном или просто повесить. Ручной отпариватель (в дороге удобнее маленького утюга). Свернуть вещи "по-офицерски" трубочкой или рулетиком, чтобы не мялись в чемодане. Разгладить воротнички и манжеты утюжком для волос или обычной плойкой. Несколько раз от души встряхнуть вещь прежде, чем повесить. И, оказывается, в продаже есть жидкий утюг. Спрей наносится прямо на одежду. Его можно сделать самостоятельно: обычный кондиционер для белья развести в воде и налить в флакон с распылителем.

Напомним, названы лучшие способы, как сэкономить на жилье в путешествии.

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