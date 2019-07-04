Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

Подборка недорогих, но атмосферных заведений южной столицы

Южная Пальмира – это не только яркое солнце, ласковое море, удивительные жители и еще что-то неуловимое, создающее тот самый специфический одесский колорит. Это не только Привоз, Фонтанка, Аркадия и Одесский кинофестиваль. Это еще и вкусная аутентичная одесская еда.

Странные правила ресторанов – смотрите видео:

Расскажем, где вкусно поесть в Одессе, при этом не потратить все деньги мира и почувствовать тот самый неповторимый настоящий одесский дух. Какие-то вас удивят, какие-то заставят внести в свой must visit list, какие-то просто порадуют отличным сервисом, вкусными деликатесами и уютной атмосферой. Несколько самых интересных, на наш взгляд, кафе Одессы – в этой подборке.

Ресторан "Дача"

Адрес: Одесса, Французский бульвар, 85/15

Концепция: "Классическая одесская кухня с 2004 года"

Фишка заведения: домашние закрутки, которые можно приобрести с собой

Фото: Facebook/Ресторан "Дача"

Первый ресторан, который скорее всего порекомендуют вам сами одесситы и первое, что приходит на ум, когда возникает вопрос, где позавтракать в Одессе, если на часах 8 утра, а вы только с дороги.

Тут вам предложат блюда украинской и европейской кухни. Но поначалу вам покажется, что вы попали не в ресторан, а на чью-то фешенебельную дачу из 30-х годов прошлого столетия. Залы тут так и называются: гостиная, спальня, веранда и даже ванная комната. Вся территория утопает в зелени и располагает к отдыху. Именно на таких дачах отдыхали аристократы и интеллигенция СССР.

Посетители хвалят местный борщ с пампушками, окрошку и бычки. Мидии также часто заказываемый продукт в ресторане. И конечно, вы найдете здесь все традиционные одесские блюда: бульон, котлетки, жареный картофель.

В меню есть дичь (перепел и фазан), крупные и мелкие дунайские раки, обширное рыбное меню.

Kotelok, бар мидий

Адрес: Одесса, ул. Садовая 17

Концепция: Сами владельцы описывают идею заведения так: "любовь к морю и вкусной еде, любовь к родному городу и его жителям, любовь к тому, что мы делаем".

Фишка заведения: всегда свежие черноморские мидии и другие морепродукты

Фото: Facebook/Kotelok – Бар мидий

Главное блюдо заведения называется Moules Frites и представляет собой котелок мидий в разных соусах, подача – с картофелем фри и хрустящим багетом. Также посетители хвалят местный суп гаспачо – пикантный с насыщенным томатным вкусом, сковородку с мидиями, ризотто с морепродуктами и новинку этого сезона – окрошку со скумбрией.

Бар мидий гордится огромным выбором пива, около 20 сортов, включая крафтовое украинское и настоящее бельгийское, огромным выбором рыбных блюд из свежевыловленной рыбы. Также подают на завтрак бельгийские вафли. А еще в меню вы найдете даже паэлью и плов с мидиями. Голодными точно не останетесь!

Сеть ресторанов "Компот"

Адрес: Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70, Дерибасовская 20, Адмиральский,1, ТРЦ "City Center", пр-т Небесной Сотни, 2

Концепция: прийти сюда перекусить – как забежать на чай к маме

Фишка: Домашняя кухня с ноткой изысканности. Есть доставка на дом и в офис

Фото: Facebook / кафе "Компот"

Котлеты из разных видов мяса, вареники, яблочный штрудель, лапша, окрошка, борщ по-одесски, собственно, компот – все блюда вызывают ностальгию по "обыкновенной еде" любого ребенка родом из XX века. Кстати, компот вам принесут в банке-закрутке, откроют при вас и нальют черпаком. Посетители очень хвалят местную выпечку и круассаны с разными начинками, а также фирменные настойки..

Еще одна особенность – фирменные комплексные завтраки тут подают целый день (с 8.00 до 23.00). А еще, как утверждают владельцы, именно здесь вы можете попробовать правильный одесский форшмак.

Адрес: Одесса, ул. Греческая, 19

Концепция: здесь вы окунетесь в атмосферу 90-х годов

Фишка: работает круглосуточно

Facebook/ "Молодость"

Главное, что понравится тут – большие порции и простые домашние блюда, которыми точно можно наесться. Например, жареный картофель с селедкой, пельмени, оливье, борщ. Посетители очень хвалят местные наливки.

Тут есть напитки в маленьких бутылочках, которые можно – если не допили – взять с собой, "мамины обеды" с 12 до 16 (все, как в детстве: борщик, хлебушек с салом и зеленым луком и т.д.), с 6:00 до 12:00 те же мамины завтраки, а по вечером частенько бывают "квартирники", дискотеки.

Одесская бутербродно-рюмочная "Тюлька"

Адрес: Одесса, ул. Коблевская 46

Концепция: современная рюмочная-бутербродная

Фишка: в стиле советских закусочных

Фото: Facebook/Бутербродно-рюмочная "Тюлька"

Всем, кто ностальгирует по советским временам – обязательно к посещению. Тут можно выпить крепенькое и закусить бутербродами с рыбой, салом, брынзой, покушать салаты и заказать блюда настоящей одесской кухни. Есть отечественная водка и импортный ром. Обязательно попробуйте под пиво фирменную малосольную тюльку "ца-ца" и отбивные из тюльки.

Посетители очень хвалят местные наливки из розы, вишни, малины и т.д. Если кратко: хотите недорого поесть в Одессе в атмосферном месте – вам сюда.

Отдельно стоит сказать о ресторанах Одессы у моря – обратите внимание на Terrace. Sea View на пляже Ланжерон, 1Б. Заслуживают внимания также рестораны Di Mare (Приморская, 6, Морвокзал) и "Колумбус", расположенный на самом берегу моря (ул. Новобереговая, 90).

Напомним, ранее мы писали, куда пойти в Одессе: 10 интересных идей.

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