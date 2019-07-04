Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Где вкусно поесть в Одессе: выбор редакции

Подборка недорогих, но атмосферных заведений южной столицы

Катерина Данченко
Сегодня, 16:01

Южная Пальмира – это не только яркое солнце, ласковое море, удивительные жители и еще что-то неуловимое, создающее тот самый специфический одесский колорит. Это не только Привоз, Фонтанка, Аркадия и Одесский кинофестиваль. Это еще и вкусная аутентичная одесская еда. 

Странные правила ресторанов – смотрите видео:

Расскажем, где вкусно поесть в Одессе, при этом не потратить все деньги мира и почувствовать тот самый неповторимый настоящий одесский дух. Какие-то вас удивят, какие-то заставят внести в свой must visit list, какие-то просто порадуют отличным сервисом, вкусными деликатесами и уютной атмосферой. Несколько самых интересных, на наш взгляд, кафе Одессы – в этой подборке. 

Ресторан "Дача" 

Адрес: Одесса, Французский бульвар, 85/15

Концепция: "Классическая одесская кухня с 2004 года"

Фишка заведения: домашние закрутки, которые можно приобрести с собой

Фото: Facebook/Ресторан "Дача"

Первый ресторан, который скорее всего порекомендуют вам сами одесситы и первое, что приходит на ум, когда возникает вопрос, где позавтракать в Одессе, если на часах 8 утра, а вы только с дороги. 

Тут вам предложат блюда украинской и европейской кухни. Но поначалу вам покажется, что вы попали не в ресторан, а на чью-то фешенебельную дачу из 30-х годов прошлого столетия. Залы тут так и называются: гостиная, спальня, веранда и даже ванная комната. Вся территория утопает в зелени и располагает к отдыху. Именно на таких дачах отдыхали аристократы и интеллигенция СССР. 

Посетители хвалят местный борщ с пампушками, окрошку и бычки. Мидии также часто заказываемый продукт в ресторане. И конечно, вы найдете здесь все традиционные одесские блюда: бульон, котлетки, жареный картофель.

В меню есть дичь (перепел и фазан), крупные и мелкие дунайские раки, обширное рыбное меню. 

Kotelok, бар мидий 

Адрес: Одесса, ул. Садовая 17

Концепция: Сами владельцы описывают идею заведения так: "любовь к морю и вкусной еде, любовь к родному городу и его жителям, любовь к тому, что мы делаем".

Фишка заведения: всегда свежие черноморские мидии и другие морепродукты

Фото: Facebook/Kotelok – Бар мидий

Главное блюдо заведения называется Moules Frites и представляет собой котелок мидий в разных соусах, подача – с картофелем фри и хрустящим багетом. Также посетители хвалят местный суп гаспачо – пикантный с насыщенным томатным вкусом, сковородку с мидиями, ризотто с морепродуктами и новинку этого сезона – окрошку со скумбрией. 

Бар мидий гордится огромным выбором пива, около 20 сортов, включая крафтовое украинское и настоящее бельгийское, огромным выбором рыбных блюд из свежевыловленной рыбы. Также подают на завтрак бельгийские вафли. А еще в меню вы найдете даже паэлью и плов с мидиями. Голодными точно не останетесь! 

Сеть ресторанов "Компот"

Адрес: Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70, Дерибасовская 20, Адмиральский,1, ТРЦ  "City Center", пр-т Небесной Сотни, 2

Концепция: прийти сюда перекусить – как забежать на чай к маме

Фишка:  Домашняя кухня с ноткой изысканности. Есть доставка на дом и в офис 

Фото: Facebook / кафе "Компот"

Котлеты из разных видов мяса, вареники, яблочный штрудель, лапша, окрошка, борщ по-одесски, собственно, компот – все блюда вызывают ностальгию по "обыкновенной еде" любого ребенка родом из XX века. Кстати, компот вам принесут в банке-закрутке, откроют при вас и нальют черпаком. Посетители очень хвалят местную выпечку и круассаны с разными начинками, а также фирменные настойки..

Еще одна особенность – фирменные комплексные завтраки тут подают целый день (с 8.00 до 23.00). А еще, как утверждают владельцы, именно здесь вы можете попробовать правильный одесский форшмак. 

Кафе-бар "Молодость"

Адрес: Одесса, ул. Греческая, 19

Концепция: здесь вы окунетесь в атмосферу 90-х годов

Фишка: работает круглосуточно 

Facebook/ "Молодость"

Главное, что понравится тут – большие порции и простые домашние блюда, которыми точно можно наесться. Например, жареный картофель с селедкой, пельмени, оливье, борщ. Посетители очень хвалят местные наливки. 

Тут есть напитки в маленьких бутылочках, которые можно – если не допили – взять с собой, "мамины обеды" с 12 до 16 (все, как в детстве: борщик, хлебушек с салом и  зеленым луком и т.д.), с 6:00 до 12:00 те же мамины завтраки, а по вечером частенько бывают "квартирники", дискотеки. 

Одесская бутербродно-рюмочная "Тюлька"

Адрес: Одесса, ул. Коблевская 46

Концепция: современная рюмочная-бутербродная

Фишка: в стиле советских закусочных

Фото: Facebook/Бутербродно-рюмочная "Тюлька"

Всем, кто ностальгирует по советским временам – обязательно к посещению. Тут можно выпить крепенькое и закусить бутербродами с рыбой, салом, брынзой, покушать салаты и заказать блюда настоящей одесской кухни. Есть отечественная водка и импортный ром. Обязательно попробуйте под пиво фирменную малосольную тюльку "ца-ца" и отбивные из тюльки. 

Посетители очень хвалят местные наливки из розы, вишни, малины и т.д. Если кратко: хотите недорого поесть в Одессе в атмосферном месте – вам сюда. 

Отдельно стоит сказать о ресторанах Одессы у моря – обратите внимание на Terrace. Sea View на пляже Ланжерон, 1Б. Заслуживают внимания также рестораны Di Mare (Приморская, 6, Морвокзал) и "Колумбус", расположенный на самом берегу моря (ул. Новобереговая, 90).

Напомним, ранее мы писали, куда пойти в Одессе: 10 интересных идей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Погода в Одессе на период ОМКФ 2019: стоит ли брать дождевик Куда пойти в Одессе: 10 интересных идей от авторов путеводителя 10 лучших в мире ресторанов: рейтинг The Restaurant
Одесса ресторан еда кафе
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Продукты, которые помогут снизить уровень холестерина
Продукты, которые помогут снизить уровень холестерина
На какой руке следует измерять артериальное давление?
На какой руке следует измерять артериальное давление?
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
«Ненавижу себя за это!» Асмус выдала свою тайну
«Ненавижу себя за это!» Асмус выдала свою тайну

Популярные статьи

Сегодня, 07:36Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 20:55Техно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

Вчера, 18:57Events

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

Вчера, 10:41Стиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

Вчера, 10:01Fun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

2 июляПсихология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Юлия Высоцкая борется с серьёзной зависимостью
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Тарханова раскрыла секрет, как не сойти с ума, воспитывая 7 детей
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
«Удачная версия Фоменко»: Голубкина показала сына
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь