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Как изменится форма стюардесс из-за пандемии коронавируса: появились фото

Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:56

Филиппинский дизайнер Пуэй Куинонес выпустил необычную униформу для бортпроводников, разработанную специально на время пандемии коронавируса. Комплекты этих костюмов в скором времени получит Малайзийская авиакомпания AirAsia. Перевозчик уже представил своим сотрудникам обновленную форму. Об этом пишет телеканал Fox News.

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На обнародованных фотографиях члены экипажа позируют в комбинезонах красного цвета с длинными рукавами и логотипом перевозчика. На стюардессах также надеты защитные маски, капюшоны и перчатки.

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Проект одобрило министерство здравоохранения Филиппин. Отмечается, что "антикоронавирусная" форма уже была опробована на рейсе из Таиланда на Филиппины.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

Напомним, ранее бортпроводница рассказала, почему нельзя пить кофе и чай на борту авиалайнера. Кроме этого, профессиональные стюардессы с многолетним опытом рассказали о вещах, которые они никогда не забудут упаковать в свой багаж перед путешествием.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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