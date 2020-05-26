Интервью

Как изменится формат путешествий после карантина: интервью с известным ведущим тревел-шоу

Ведущий тревел-шоу Илья Луценко о путешествиях в посткарантинном мире

Ведущий тревел-шоу "Средиземноморский check-in" на канале НЛО TV Илья Луценко привык к тому, что путешествия – постоянная составляющая его жизни. Помимо поездок по миру в связи со съемками шоу, Илья успевает открывать для себя новые страны во время отпусков. Но мир изменился – пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В планирование поездок в первую очередь.

Сегодня.Lifestyle поговорили с Ильей о том, как изменится формат путешествий после карантина (какие направления будут в приоритете, а каким странам придется побороться за туриста) и как карантин изменил самого ведущего.

Ведущий Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Илья, какими, на твой взгляд, будут путешествия за границу после пандемии коронавируса?

Мне кажется, что путешествия не изменятся по своей форме. Просто добавятся обязательные элементы, такие, как маски и перчатки. Для заядлых путешественников деньги никогда не были проблемой – они всегда найдут возможность. Мне самому интересно, каким будет лето для туристических стран. Ведь у обычных людей заканчиваются деньги. Но, с другой стороны, многие государства и авиакомпании будут делать большие скидки для привлечения туристов. Например, Италия обещает скидки до 50% на экскурсии и жильё, а Booking дарит дополнительные ночи проживания. Короче, форма туризма не изменится. У кого есть свободные деньги, этим летом сможет выгодно отдохнуть.

Что кардинально изменится в сфере туризма после того, как все границы откроют? Как это коснется шоу "Чекин" и обычных поездок?

Мне кажется, что кардинально ничего не изменится. Просто все люди будут искать более выгодные и дешевые страны, города, отели для отдыха. И искать более дешевые или бесплатные активности, музеи, гидов и так далее.

Нас, как телепроект про путешествия, это тоже коснётся. Урезаются бюджеты, и мы будем искать более доступные и выгодные варианты стран и городов для съёмок телепроекта. Также, мне кажется, что люди из нашей сферы будут развивать направление диджитала. Ведь для того, чтобы путешествовать иногда можно не выходить из квартиры – технологии позволяют. Ещё перспективно развивать направление виртуальной реальности. Даже ведущий не нужен. Едет оператор, снимает локации, голос за кадром начитывает информацию, а ты, лёжа на диване, находишься в бандитском квартале Панамы или целуешься с арабом под Эйфелевой башней. Кайф? Ладно, согласен, давайте вычеркнем бандитский квартал Панамы, Париж красивее.

На твой взгляд, после коронавируса люди будут более осторожны в выборе новых направлений для путешествий?

Думаю, да. Скорее всего, люди меньше захотят лететь в азиатские страны – Китай, Корея, Сингапур, Япония. По двум причинам. Оттуда пошёл вирус, и эти страны достаточно дорогие. Также могут побоятся ехать в Италию или Испанию. Это из-за осторожности. Короче, страны где было больше всего заболевших будут выбираться очень аккуратно и это понятно, потому что страшновато лететь туда, где были сильные вспышки заболеваемости.

Ведущий Илья Луценко Фото: пресс-служба НЛО TV

Коронавирус может поспособствовать развитию внутреннего туризма? Какие места в Украине ты советуешь посетить для отпуска или просто на выходные?

100%! Я советую в этом году всем жителям Украины проехаться по нашей Родине, потому что у нас очень много классных мест. Если вы хотите потусить и посмотреть на современную культуру – добро пожаловать в Киев. Хотите моря и солнца? Вэлком ту Геническ, Кирилловка, Бердянск, Одесса. Хочется в лесок, на природу, грибов? Добро пожаловать в Карпаты. Все привыкли туда ездить зимой, но летом Карпаты просто прекрасны. Это отличный отдых для любителей походов, гор, озёр. Любите экстрим, горные сплавы? Супер, мчите в Винницу. Там водопады рядом, речки бурные: освоите рафтинг, получите кайф от нового опыта и позитивные эмоции.

Какие твои планы относительно поездок за рубеж разрушил коронавирус?

Я пока не планирую отдых за границей. В этом году хочу, чтобы было именно так. Меня устраивает вариант быть и отдыхать в Украине. Тем более, что из-за вируса отменились съемки нового сезона тревел-шоу. Вероятнее всего, будем снимать на европейской части континента. И мне это тоже нравится. Единственное, если получиться насобирать достаточную сумму денег, то я бы сделал себе подарок на день рождения и полетел бы на острова Фиджи. Это моя цель или мечта, пока не понимаю.

Какую страну ты планируешь посетить в первую очередь после того, как все границы откроют?

Голландию и Испанию. И в Португалию хочу – никогда не был там.

Расскажи о своих планах на лето?

На лето пока ничего не планирую. Я вообще никогда особо не планирую. А такие вещи, как коронавирус очень помогают в этом. Летом я буду стараться путешествовать по украинским городам и сёлам. Люблю красивые украинские села. Села, где пульсирует жизнь. Таких мало, но они есть.

Многие сейчас говорят, что карантин повлиял на их осознанность и переоценку ценностей. А как изменился ты после послабления карантина?

Да, немного повлиял. Я понял, что слишком много денег тратил на ненужные вещи. Понял, какие вещи мне нравятся, а какие – нет. Понял насколько важное слово "полезность". Когда выбирая еду, одежду, фильм, книгу ты начинаешь думать: "Стоп, а насколько мне это будет полезно?" Не знаю почему, но во время карантина я стал чувствовать себя легче, как-то проще смотреть на вещи, легче жить. Может, это из-за того, что мне вот-вот 30? Но я понял, что в идеале нужно быть всегда на чеку: "не расслаблять булки", мыть руки, не стесняться носить маски, следить за своей безопасностью. Но самое главное осознание, которое ко мне пришло, – то, что Бог един.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнется туристический сезон в Украине: цены и популярные направления.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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