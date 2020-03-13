Как не заразиться коронавирусом в аэропорту: важные советы

Узнайте, как правильно подойти к проверке безопасности в аэропорту, чтобы не заболеть

Во время пандемии коронавируса лучше всего отказаться от поездок за границу, путешествий и командировок. Если у вас нет такой возможности, сайт Travel and Leisure советует, как правильно подойти к проверке безопасности в аэропорту, чтобы не заболеть.

Во-первых, эксперты рекомендуют путешественникам мыть руки до и после прохождения каждого рубежа безопасности в аэропорту, а также всегда брать с собой дезинфицирующие салфетки. Их, кстати, можно провозить в ручной клади. Салфетки пригодятся не только в аэропорту, но и в салоне самолета, где ими рекомендуется обрабатывать все окружающие пассажира поверхности.

В аэропортах нужно соблюдать правила гигиены Фото: Depositphotos

Кстати, одними из самых грязных предметов во время прохождения контроля безопасности в аэропорту считаются пластиковые лотки, используемые для складывания личных вещей перед сканированием. Об этом утверждают исследователи из Ноттингемского университета и Финского национального института здравоохранения и социального обеспечения.

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Администрация транспортной безопасности США (TSA) уже объявила о том, что в аэропорту на контрольно-пропускных пунктах разрешено не пользоваться лотками. Вместо этого пассажиры могут оставлять все личные вещи, в том числе телефоны, ключи и кошельки, внутри своих сумок, помещенных на ленту сканера.

Эксперты также предупреждают, что есть еще много мест в аэропорту с высоким уровнем загрязнения, и через них также проходят сотни, а то и тысячи самых разных людей. Например, кассы в магазинах, перила лестниц, столешницы на контрольно-пропускных пунктах и другие.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом. Кроме этого, мы рассказывали, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США.

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