Как отдохнуть за небольшие деньги: несколько способов сэкономить

Эксперт советует самостоятельно заниматься планирование поездки, а не доверят это туристическим фирмам

Попробуйте организовать поездку самостоятельно Фото: Depositphotos

Путешествовать по миру с небольшим бюджетом вполне реально. Самое главное – не искать легких путей, утверждает эксперт по потребительским сбережениям Дайлюша Хетайрлалайдж.

Выгоднее всего самостоятельно заниматься планирование поездки, а не доверят это туристическим фирмам, которые на вас зарабатывают. "В конечном итоге это того стоит, потому что экономия может составить от нескольких фунтов до нескольких сотен фунтов", – рассказывает Хетайрлалайдж.

Смотрите видео: куда и в какой период лучше ехать

Эксперт назвала четыре способа, как сэкономить в путешествии:

Самые дорогие полеты приходятся на выходные, в то время как в любой будний день недели лететь намного дешевле, а самым дешевым днем является пятница.

Обращайте внимание на аэропорт вылета. Если поблизости их несколько, то стоит посмотреть варианты в каждом, поскольку цены могут сильно отличаться.

Качество обслуживания в 3-звездочном отеле может не сильно отличатся от 4-х или 5-звездочного, поскольку на самом деле число звезд не показывает уровень обслуживания, а только наличие удобств.

Главным помощником в планировании являются сайты сравнения цен, которые позволят узнать, где самые доступные отели, билеты, пакеты страхования путешествий.

Напомним, как сэкономить на проживании, питании и передвижении в Европе. Кроме этого, мы рассказывали, как проехать автостопом почти всю Европу за 150 евро.

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