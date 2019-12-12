Как пережить длительный авиаперелет: девять главных моментов

"Сегодня" советуют, как сделать путешествие максимально комфортным и легким

Есть несколько способов, как легко пережить авиаперелет Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Если вы планируете длительный перелет, то, наверняка, интересуетесь, как сделать свое путешествие максимально комфортным и легким. Ниже – девять самых важных моментов, о которых нужно помнить перед тем, как сесть на борт авиалайнера.

Как пережить многочасовой перелет

Наденьте комфортную одежду. Вы не пожалеете, если основательно подойдете к этому вопросу. Самочувствие во время перелета во многом зависит от того, что вы надели. Главное – комфорт. В самолете могут отекать ноги, если сталкиваетесь с такой проблемой, не забывайте про компрессионные гольфы.

Выбирайте хорошее место в самолете Фото: Steven Thompson / Unsplash

Возьмите подушку-подголовник. Самая нужная вещь для путешествий, о которой многие забывают. Кажется, что легче перенести полет без подушки, чем носить ее с собой до посадки, надувать и прочее. Поверьте, с ней вы сможете максимально расслабиться и даже проспать большую часть времени.

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Захватите беруши и повязку для глаз . Эти предметы здорово выручат в случае, если вы пожелаете пару часиков поспать в относительной тишине и спокойствии. Вы вряд ли можете предугадать, кто будет сидеть с вами по соседству: может, это будет тихий и молчаливый человек, погруженный в чтение, а может – капризный и беспокойный малыш.

. Эти предметы здорово выручат в случае, если вы пожелаете пару часиков поспать в относительной тишине и спокойствии. Вы вряд ли можете предугадать, кто будет сидеть с вами по соседству: может, это будет тихий и молчаливый человек, погруженный в чтение, а может – капризный и беспокойный малыш. Скачайте любимые телешоу, сериалы и музыку. Просмотр любимого сериала поможет вам расслабиться и отвлечься от полета. Скорее всего, вы даже не заметите, как приземлитесь в другом городе. Можно также подготовить расслабляющий плей-лист. Классическая музыка успокаивает практически в любой ситуации. Помимо такого эффекта, музыка в наушниках заглушает плач детей или разговоры громких соседей.

Скачайте любимые телешоу, сериалы и музыку Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Выбирайте хорошее место . Обычно больше всего места есть в первых рядах и возле аварийных выходов. Также вам всегда будет легче вытянуть ноги на сидении у прохода, чем у окна. Обратите внимание и на то, что самолет самолету рознь, поэтому заранее воспользуйтесь специальными сервисами, который после введения названия авиалиний и номера рейса подскажут вам, какие места самые удобные.

. Обычно больше всего места есть в первых рядах и возле аварийных выходов. Также вам всегда будет легче вытянуть ноги на сидении у прохода, чем у окна. Обратите внимание и на то, что самолет самолету рознь, поэтому заранее воспользуйтесь специальными сервисами, который после введения названия авиалиний и номера рейса подскажут вам, какие места самые удобные. Правильное питание. В дни, предшествующие перелету, лучше отказаться от тяжелой и жирной пищи в пользу легкого здорового питания. Некоторые советуют отказываться от питания на борту, чтобы нивелировать джетлаг.

Скажите "нет" алкоголю . Замените алкоголь питьевой водой с долькой лимона, она поможет вам избежать симптомов обезвоживания, снизит уровень стресса и немного взбодрит.

. Замените алкоголь питьевой водой с долькой лимона, она поможет вам избежать симптомов обезвоживания, снизит уровень стресса и немного взбодрит. Вставайте с кресла . Это нужно сделать, чтобы размять ноги. Пройдитесь по салону, зайдите на кухню, сделайте несколько приседаний, походите на цыпочках. В крайнем случае, разминочные упражнения в виде наклонов и сгибания рук и ног можно делать и сидя в кресле.

. Это нужно сделать, чтобы размять ноги. Пройдитесь по салону, зайдите на кухню, сделайте несколько приседаний, походите на цыпочках. В крайнем случае, разминочные упражнения в виде наклонов и сгибания рук и ног можно делать и сидя в кресле. Сон. Некоторые путешественники предпочитают вообще не спать перед полетом, но более разумным выглядит умеренный вариант – поспать на несколько часов меньше (сборы в последний день в этом помогают). Можно также выпить традиционные снотворные или мелатонин, но надо понимать, что работает он не для всех, как и любой другой препарат.

Напомним, ранее ученые рассказывали, как выбор места в самолете отображает характер человека.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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