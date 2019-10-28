Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

Туристы раскрыли секреты бюджетных путешествий на самолете

В ручной клади можно перевезти много вещей Фото: Depositphotos

Как перевезти в ручной клади много вещей, соблюдая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, рассказали опытные путешественники экспертам сервиса по продаже билетов Aviasales.

Как поместить все вещи в ручной клади

39 процентов путешественников рассказали, что надевают самые тяжелые и объемные вещи на себя и убирают их на багажную полку в самолете.

Взять с собой вакуумные пакеты с насосом, которые "уменьшают" объем вещей.

Кремы и другую подобную косметику можно перелить в контейнер для линз.

Некоторые путешественники берут с собой старые вещи и выбрасывают их в конце поездки, чтобы освободить место.

При регистрации на рейс можно спрятать ноутбук за спину, чтобы пройти весовой контроль, после чего вновь переложить его в сумку.

Те, у кого есть дети, кладут вещи в карман коляски, которую провозят бесплатно.

Взять в дорогу верхнюю одежду с большим количеством карманов и положить туда мелкие вещи.

Смотрите видео: требования к багажу ужесточили и МАУ:

Напомним, с 1 ноября 2018 года Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу WIZZ Priority – она позволяет взять в салон дополнительный чемоданчик размером 55x40х23 см, а также пройти в самолет вне очереди.

Сумка, которую с 1 ноября можно бесплатно взять в салон Ryanair, чуть меньше, чем у Wizz Air – максимум 40x25х20 см и 10 кг. Впрочем, раньше эти габариты были еще скромнее – 35х20х20 см. У Ryanair платная "приоритетная посадка" позволяет взять в салон еще одну единицу ручной клади – чемоданчик 55х40х20 см. Сдать в багаж у Ryanair можно сумку до 10 кг за 8 евро.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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