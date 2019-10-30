Как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки

Рассказываем, как поместить все необходимое в ручной клади

Есть несколько лайфхаков, как лучше всего собирать чемодан Фото: Depositphotos

За дополнительный багаж всегда приходится доплачивать, из-за чего путешественники иногда впадают в крайность. Если вам нужно поместить все вещи в ручной клади, вот несколько советов и лайфхаков, как правильно собрать чемодан.

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Как правильно собрать чемодан

На отдых берите только мягкую и удобную обувь. Шпильки, туфли берите только в случае, если планируется событие "по случаю". Имейте введу: нет такой поездки, где бы пригодилось более трех пар обуви. Каждую пару засуньте в разные пакеты и в разные места в чемодане.

Все вещи складывайте валиками, а не пластом по всей длине чемодана. К рубашкам данный способ не относится: их нужно размещать методом "альбомного листа".

Ремни, провода не сворачивайте, а разложите вдоль пустых стенок чемодана.

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У пиджаков и пальто тоже есть свой способ складывания – "плечо в плечо". Выверните плечо наизнанку и сложите пиджак или пальто пополам так, чтобы невывернутое плечо вставилось в вывернутое.

Отсортированные вещи разложите на полу и посмотрите еще раз – точно ли все эти вещи необходимы? Скорее, найдется парочка платьев, джинсов, кофт, которые вам точно не понадобятся. В самое главное поставьте себе вопрос: "Без чего я не смогу обойтись?".

Ранее "Сегодня" писали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста. Кроме этого, мы рассказывали, как быстро найти багаж в аэропорту.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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