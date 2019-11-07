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Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки

Эксперты рекомендуют брать в самолет наушники с шумоподавлением и маску для сна

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:45
Сотрудники Emirates поделились лайфхаками сбора ручной клади
Сотрудники Emirates поделились лайфхаками сбора ручной клади
Фото: Depositphotos

Сотрудники авиакомпании Emirates рассказали путешественникам, как правильно собрать ручную кладь и ничего не забыть. По их мнению, самой частой ошибкой пассажиров является неэффективное планирование путешествия, из-за которого в сумке оказывается много ненужных вещей.

"Всегда заранее обдумывайте, что вам понадобится во время рейса, и главное, в каком порядке вы эти вещи будете доставать. В противном случае, часто придется распаковывать почти пол-сумки, прежде чем добраться до нужной вещи", – заявляют члены экипажа в интервью изданию The Sun.

Смотрите видео: как надежно защитить свой багаж

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Emirates также посоветовали отказаться от книг и туристических буклетов в багаже, которые порой занимают много места и добавляют вес. Вместо этого лучше взять с собой гаджет или тонкий ноутбук, куда заранее закачать электронные версии.

Как собрать ручную кладь в самолет: советы

  • Избегайте громоздкого электронного оборудования. Это позволит облегчить прохождение контроля безопасности.
  • Скатывать одежду в виде валиков, чтобы не было складок.
  • Убирать наряды для особенных мероприятий в отдельную сумку и перевозить их только в багаже.
  • Обязательно берите в самолет наушники с шумоподавлением, маску для сна и хороший дорожный адаптер для зарядки и питания электронных устройств.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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