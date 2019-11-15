Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как правильно собрать ручную кладь: все, о чем нужно помнить

Чтобы избежать неприятностей, учтите несколько важных нюансов

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:57
Женщинам лучше не брать много косметики в ручную кладь
Женщинам лучше не брать много косметики в ручную кладь
Фото: Depositphotos

Скорее всего, вы не хотите видеть, как работник аэропорта публично прерывает ваши сумки, а затем конфискует неликвид. Чтобы избежать этой ситуации, лучше разобраться заранее со всеми правилами перевозчика и правильно упаковать свою ручную кладь.

Смотрите видео: как надежно защитить свой багаж

Стоит отметить, что требования к размеру и весу ручной клади в разных авиакомпаниях отличаются. Как правило, всю информацию об этом вы получаете при покупке авиабилета. Ниже – список универсальных запретов, а также рекомендации и советы из личного опыта.

Что нельзя брать в ручную кладь

  • В ручной клади нельзя провозить жидкость. В конфискат пойдет не только литровая бутылка минералки, алкоголь, мази, набор кремов, но и лаки, лосьоны, духи и даже масло и майонез, если они месить более 100 мл или грамм. Лучше всего – возьмите с собой разрешенное количество негазированной воды. В самолете вам захочется пить, а цены на борту "кусаются".
  • Ножницы, ножи, пилочки для ногтей, иглы, спицы, штопор, ртутный термометр у вас также заберут. Иногда в "черный список" попадают и детские игрушки в виде оружия. Поэтому эти вещи лучше положить в багаж или не брать вовсе.

Не берите в самолет бумажные книги и большие блокноты
Не берите в самолет бумажные книги и большие блокноты
Фото: Depositphotos

  • Не следует выбирать для путешествия рюкзак или сумку, которые в случае необходимости нельзя согнуть. Иногда бывает, что авиакомпании проверяют, соблюдают ли пассажиры нормы ручной клади. Вашу сумку могут взвесить или попросить поместить ее в специальную форму для проверки габаритов. Если сумка на три-пять сантиметров превышает допустимый размер, то намного лучше, когда она будет без пластиковых или металлических вставок на спинке или на дне. Иначе вам не удастся впихнуть ее в бокс. Будете доплачивать.
  • Перевозить пищу в салоне самолета можно, но еда должна быть без сильного запаха. Лучший выбор – печенье, сухарики, орешки, арахис, упакованные круассаны или булочки, фрукты (яблоки, груши, бананы). Такой перекус не будет раздражать окружающих, а также насытит вас быстро и на длительное время.
  • Женщинам лучше отказаться от огромного набора косметики. Прежде всего, из-за запрета перевозить в ручной клади жидкость. Если вы путешествуете по Европе и не планируете трансатлантический перелет в США, то в дороге будете в среднем 3-5 часов. Для чего вам на борту косметичка? Сдайте ее в багаж.
  • Вспомните, почему в фильме "Один дома" Кевин, будучи в аэропорту, отбился от своего семейства? Да, он долго не мог найти в рюкзаке батарейки (которые, кстати, можно брать в салон самолета). Следовательно, не повторяйте ошибок Кевина. Берите только самые необходимые вещи и запоминайте, где именно они лежат. Лучше, если это будет не дно сумки.
  • Откажитесь от бумажных книг, "толстых" дневников и записных книжек. Это не самый лучший выбор, чтобы заполнить ручную кладь. Отдайте предпочтение электронной книге. Загрузите карты, офлайн-блокноты, фильмы и игры на смартфон. Не забывайте о наушниках.

Что нужно взять в ручную кладь

  • Там должно поместиться все необходимое для путешествия. Если вы летите только с ручной кладью, то помните: вам захочется привезти домой сувениры, сладости или одежду. Поэтому в начале поездки не стоит пичкать рюкзак под завязку. Обязательно оставьте место для будущих покупок.
  • Не одевайте на себя новые вещи: если вы полностью обновили гардероб специально для поездки, то лучше проверьте его "на комфорт" еще дома. Потому что новые штаны могут давить, кофта быть коротковатой, а обувь – натирать ноги. И вы будете чувствовать себя отвратительно.
  • Продумайте, как вы собираетесь одеваться в путешествия и какие вещи можно комбинировать. Не стоит подбирать по три-четыре образа на каждый день. У вас не будет ни времени, ни желания столько переодеваться. Лучше всего – берите только те вещи, которые вы до этого носили чаще всего в повседневной жизни и в которых вам удобно. Обязательно захватите минимум одну пару сменной обуви.

Детально продумайте, как вы собираетесь одеваться в путешествия
Детально продумайте, как вы собираетесь одеваться в путешествия
Фото: Depositphotos

  • В ручную кладь стоит взять ксерокопии документов. Не надейтесь на телефон: он может сломаться, разрядиться, потеряться или его могут украсть. Во избежание проблем, положите в карман рюкзака копии авиабилетов (посадочных талонов), бронирование гостиницы, загранпаспорта и водительских прав. Это может здорово вас выручить и понадобится на паспортном контроле.
  • Обязательно берите с собой лекарства. В списке должны быть только те медицинские препараты, которые могут понадобиться лично вам. И в адекватном количестве. Не стоит упаковывать в дорогу весь ассортимент аптеки.
  • Деньги лучше не хранить в одном месте: небольшую сумму наличных положите во внутренний карман куртки, другую часть – спрячьте внутри ручной клади. Кошелек – положите отдельно.
  • Тревел-блогеры часто советуют одевать объемные вещи на себя, чтобы сэкономить место в ручной клади. Так можно делать, однако важно не переусердствовать. Вы можете одеть вязаную кофту и положить в карман пуховика павербанк. Но запомните: по прилету вам придется проходить паспортный контроль, и в ваших интересах иметь приличный внешний вид.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как правильно собрать ручную кладь: советы и главные ошибки Таможенники показали фото духов, которые нельзя брать в ручную кладь Как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа
туризм видео багаж путешествия советы ручная кладь авиаперелет
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как лепить вареники красиво
Как лепить вареники красиво
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»

Популярные статьи

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
«Не в состоянии контролировать поведение»: нарколог о Ефремове
«Не в состоянии контролировать поведение»: нарколог о Ефремове
Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Кошевой из «Квартала 95» ошарашил переменами во внешности
Когда человек начинает стареть?
Когда человек начинает стареть?
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Юра Шатунов впервые показал свою семью
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини