Как правильно собрать ручную кладь: все, о чем нужно помнить

Чтобы избежать неприятностей, учтите несколько важных нюансов

Женщинам лучше не брать много косметики в ручную кладь Фото: Depositphotos

Скорее всего, вы не хотите видеть, как работник аэропорта публично прерывает ваши сумки, а затем конфискует неликвид. Чтобы избежать этой ситуации, лучше разобраться заранее со всеми правилами перевозчика и правильно упаковать свою ручную кладь.

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Стоит отметить, что требования к размеру и весу ручной клади в разных авиакомпаниях отличаются. Как правило, всю информацию об этом вы получаете при покупке авиабилета. Ниже – список универсальных запретов, а также рекомендации и советы из личного опыта.

Что нельзя брать в ручную кладь

В ручной клади нельзя провозить жидкость. В конфискат пойдет не только литровая бутылка минералки, алкоголь, мази, набор кремов, но и лаки, лосьоны, духи и даже масло и майонез, если они месить более 100 мл или грамм. Лучше всего – возьмите с собой разрешенное количество негазированной воды. В самолете вам захочется пить, а цены на борту "кусаются".

Ножницы, ножи, пилочки для ногтей, иглы, спицы, штопор, ртутный термометр у вас также заберут. Иногда в "черный список" попадают и детские игрушки в виде оружия. Поэтому эти вещи лучше положить в багаж или не брать вовсе.

Не берите в самолет бумажные книги и большие блокноты Фото: Depositphotos

Не следует выбирать для путешествия рюкзак или сумку, которые в случае необходимости нельзя согнуть. Иногда бывает, что авиакомпании проверяют, соблюдают ли пассажиры нормы ручной клади. Вашу сумку могут взвесить или попросить поместить ее в специальную форму для проверки габаритов. Если сумка на три-пять сантиметров превышает допустимый размер, то намного лучше, когда она будет без пластиковых или металлических вставок на спинке или на дне. Иначе вам не удастся впихнуть ее в бокс. Будете доплачивать.

Перевозить пищу в салоне самолета можно, но еда должна быть без сильного запаха. Лучший выбор – печенье, сухарики, орешки, арахис, упакованные круассаны или булочки, фрукты (яблоки, груши, бананы). Такой перекус не будет раздражать окружающих, а также насытит вас быстро и на длительное время.

Женщинам лучше отказаться от огромного набора косметики. Прежде всего, из-за запрета перевозить в ручной клади жидкость. Если вы путешествуете по Европе и не планируете трансатлантический перелет в США, то в дороге будете в среднем 3-5 часов. Для чего вам на борту косметичка? Сдайте ее в багаж.

Вспомните, почему в фильме "Один дома" Кевин, будучи в аэропорту, отбился от своего семейства? Да, он долго не мог найти в рюкзаке батарейки (которые, кстати, можно брать в салон самолета). Следовательно, не повторяйте ошибок Кевина. Берите только самые необходимые вещи и запоминайте, где именно они лежат. Лучше, если это будет не дно сумки.

Откажитесь от бумажных книг, "толстых" дневников и записных книжек. Это не самый лучший выбор, чтобы заполнить ручную кладь. Отдайте предпочтение электронной книге. Загрузите карты, офлайн-блокноты, фильмы и игры на смартфон. Не забывайте о наушниках.

Что нужно взять в ручную кладь

Там должно поместиться все необходимое для путешествия. Если вы летите только с ручной кладью, то помните: вам захочется привезти домой сувениры, сладости или одежду. Поэтому в начале поездки не стоит пичкать рюкзак под завязку. Обязательно оставьте место для будущих покупок.

Не одевайте на себя новые вещи: если вы полностью обновили гардероб специально для поездки, то лучше проверьте его "на комфорт" еще дома. Потому что новые штаны могут давить, кофта быть коротковатой, а обувь – натирать ноги. И вы будете чувствовать себя отвратительно.

Продумайте, как вы собираетесь одеваться в путешествия и какие вещи можно комбинировать. Не стоит подбирать по три-четыре образа на каждый день. У вас не будет ни времени, ни желания столько переодеваться. Лучше всего – берите только те вещи, которые вы до этого носили чаще всего в повседневной жизни и в которых вам удобно. Обязательно захватите минимум одну пару сменной обуви.

Детально продумайте, как вы собираетесь одеваться в путешествия Фото: Depositphotos

В ручную кладь стоит взять ксерокопии документов. Не надейтесь на телефон: он может сломаться, разрядиться, потеряться или его могут украсть. Во избежание проблем, положите в карман рюкзака копии авиабилетов (посадочных талонов), бронирование гостиницы, загранпаспорта и водительских прав. Это может здорово вас выручить и понадобится на паспортном контроле.

Обязательно берите с собой лекарства. В списке должны быть только те медицинские препараты, которые могут понадобиться лично вам. И в адекватном количестве. Не стоит упаковывать в дорогу весь ассортимент аптеки.

Деньги лучше не хранить в одном месте: небольшую сумму наличных положите во внутренний карман куртки, другую часть – спрячьте внутри ручной клади. Кошелек – положите отдельно.

Тревел-блогеры часто советуют одевать объемные вещи на себя, чтобы сэкономить место в ручной клади. Так можно делать, однако важно не переусердствовать. Вы можете одеть вязаную кофту и положить в карман пуховика павербанк. Но запомните: по прилету вам придется проходить паспортный контроль, и в ваших интересах иметь приличный внешний вид.

Ранее "Сегодня" писали, как правильно сложить вещи в чемодане: советы и лайфхаки. Кроме этого, мы рассказывали о шести вещах, которые должны быть в чемодане каждого туриста.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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