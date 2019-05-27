Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сэкономить на отдыхе этим летом: простые способы

Есть несколько лайфхаков для тех, кто любит бюджетные путешествия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Покупайте билеты на поезд и самолет заранее
Покупайте билеты на поезд и самолет заранее
Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро начнется сезон отпуском. Многие украинцы пытаются найти самые оптимальные варианты для хорошего и недорогого отдыха на лето. Вот несколько лайфхаков, как можно сэкономить на поездке и немного уменьшить ее стоимость. 

Смотрите видео: двое украинских путешественников отправились в путешествие без денег

  • Попробуйте списаться или созвониться с отелем напрямую. Вы удивитесь, насколько более человечные цены можно получить в этом случае. 
  • Снимайте в отпуске жилье с плитой или микроволновкой и готовьте еду сами. Это будет здоровее и намного дешевле, чем питаться в ресторанах и точках фаст-фуда.
  • Рассмотрите вариант отдыха в нетрадиционном для себя типе жилья. Если вы из года в год ездите отдыхать в отели у первой пляжной линии системы "все включено", а в этом году в связи с какими-либо проблемами позволить себе этого не можете, задумайтесь о том, чтобы отправиться в горы с палаткой или найти жилье у частника через специальные сайты типа airBnB.
  • Покупайте билеты заранее или, напротив, в последний момент. Заранее билеты можно купить дешевле на поезда и самолеты. В последний момент резко дешевеют круизы.

Напомним, ранее мы писали, где прятать деньги во время путешествия: советы экспертов. Также "Сегодня" опубликовали список необходимых документов для отдыха за границей с детьми.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Романтическая поездка: самые дорогие и бюджетные города для отдыха Главные ошибки туристов: как избежать проблем в отпуске Какие лекарства и медикаменты брать с собой в поездку: список Куда поехать летом 2019 в Европе: мнение эксперта
отдых туризм видео экономия путешествия лайфхаки
Источник: Rambler.ru
Реклама

Новости партнеров

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери
Моя мама — токсичный родитель. Откровение взрослой дочери
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Горячие разборки: Лера Кудрявцева оскорбила Аллу Пугачеву
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен

Популярные статьи

Вчера, 18:26Fun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

Вчера, 13:55Food

Как правильно заморозить кабачки на зиму

Вчера, 13:11Fun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

Вчера, 13:01Психология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

Вчера, 13:00Афиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

25 маяWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

25 маяШоу-бизнес

Honeymoon: Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

25 маяШоу-бизнес

"Холостяк 9": что известно о победительнице шоу

25 маяFun

Ученый показал фото мужчины, жившего 1300 лет назад

25 маяTravel

Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

24 маяТехно

Ученые отказались от килограмма: что используют вместо него

24 маяШоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

24 маяFun

24 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
КНР: испытания 1-го комбинированного гиперзвукового двигателя
КНР: испытания 1-го комбинированного гиперзвукового двигателя
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Эксперты назвали идеальный суп, нормализующий кровяное давление
Безвредна ли микроволновая печь?
Безвредна ли микроволновая печь?
Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов
Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
7 пар джинс, которые будут актуальны этой весной
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
60-летняя украинка стала самой красивой бабушкой мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь