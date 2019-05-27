Как сэкономить на отдыхе этим летом: простые способы

Есть несколько лайфхаков для тех, кто любит бюджетные путешествия

Покупайте билеты на поезд и самолет заранее Фото: Depositphotos

Уже совсем скоро начнется сезон отпуском. Многие украинцы пытаются найти самые оптимальные варианты для хорошего и недорогого отдыха на лето. Вот несколько лайфхаков, как можно сэкономить на поездке и немного уменьшить ее стоимость.

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Попробуйте списаться или созвониться с отелем напрямую. Вы удивитесь, насколько более человечные цены можно получить в этом случае.

Снимайте в отпуске жилье с плитой или микроволновкой и готовьте еду сами. Это будет здоровее и намного дешевле, чем питаться в ресторанах и точках фаст-фуда.

Рассмотрите вариант отдыха в нетрадиционном для себя типе жилья. Если вы из года в год ездите отдыхать в отели у первой пляжной линии системы "все включено", а в этом году в связи с какими-либо проблемами позволить себе этого не можете, задумайтесь о том, чтобы отправиться в горы с палаткой или найти жилье у частника через специальные сайты типа airBnB.

Покупайте билеты заранее или, напротив, в последний момент. Заранее билеты можно купить дешевле на поезда и самолеты. В последний момент резко дешевеют круизы.

Напомним, ранее мы писали, где прятать деньги во время путешествия: советы экспертов. Также "Сегодня" опубликовали список необходимых документов для отдыха за границей с детьми.

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