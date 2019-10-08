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Как сохранить багаж: советы работника аэропорта

Обязательно нужно заполнять визитную карточку на чемодане, утверждает эксперт

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:57
Есть несколько способов, как можно сохранить чемодан в целости и сохранности
Есть несколько способов, как можно сохранить чемодан в целости и сохранности
Фото: Depositphotos

Есть несколько общих причин, по которым багаж не попадает в руки хозяину. К ним относятся ошибки при оформлении билетов, ограничения в аэропортах или на таможне, элементарная неаккуратность персонала и проблемы безопасности.

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Как сохранить свой багаж в целости, рассказал изданию Express пожелавший остаться анонимным грузчик одного из британских аэропортов.

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Советы, как не потерять багаж в аэропорту

  • Обратите внимание на вес чемодана. Предметы тяжелее 25 килограммов зачастую раздражают грузчиков. Ну и сами знаете: с такими чемоданами вообще трудно соблюдать осторожность из-за их веса. Кроме того, пассажиру необходимо правильно выбрать чемодан. Особое внимание следует уделить прочности корпуса с усиленными ручками и колесами.
  • Обязательно заполнять визитную карточку на чемодане, куда вписываются данные пассажира, включая телефон и домашний адрес. Это повысит вероятность быстрого поиска хозяина и возвращения багажа.
  • Нужно брать в поездку одинаковые чемоданы. У них больше шансов оставаться вместе на всех этапах, потому что они одинаково выглядят "как братья" и лучше компонуются благодаря идентичным размерам.
  • Удалять с чемодана старые штрих-коды о предыдущих перелетах. Наличие наклеек и бирок о прошлых путешествиях может усложнить процесс доставки в пункт назначения или вовсе привести к путанице при обработке багажа.

Напомним, ранее мы писали о том, как проверить туроператора перед отпуском.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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