Как спланировать поездку без помощи агентств

Есть несколько советов, как самостоятельно продумать свой отдых

Спланировать отдых можно самостоятельно Фото: rawpixel from Pexels

Сегодня мы обладаем достаточным количеством информации, чтобы самостоятельно спланировать путешествие мечты, не переплачивая за готовый пакетный тур. Разберем, как же сделать все правильно и ничего не упустить.

Готовьтесь заранее

Начинайте подготовку минимум за пару месяцев, чтобы ничего не забыть. Да и покупка билетов вместе с бронью обойдется куда как дешевле. Самое главное — вы должны получать удовольствие от планирования путешествия, тогда все пройдет отлично с самого начала.

Найдите дешевые авиабилеты

Авиабилеты, как правило, — основная часть расходов, поэтому экономия в этом вопросе очень важна. Ранее мы писали, что появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы.

Так как же поймать выгодные предложения авиакомпаний:

Всегда приобретайте билеты заранее, особенно в высокий сезон. Бронируйте билеты как минимум за месяц до вылета.

Билеты с пересадкой обычно дешевле.

Будьте гибкими в плане выбора дат. Даже разница в один день может быть существенной.

Подготовка документов

Уточните, какие требования предъявляются к загранпаспорту, нужна ли виза для въезда. Как правило, получить визу вы можете в визовом центре страны, куда вы отправляетесь, либо в посольстве.

Не думайте, что процесс оформления визы непрост. Нужно лишь внимательно изучить список документов для ее получения, а также почитать советы на форумах, посвященных той или иной стране. Обычно путешественники охотно делятся опытом. Ранее "Сегодня" писали о списке безвизовых стран для украинцев.

Распишите бюджет

Во время самой поездки тщательно планируйте все расходы: посчитайте, сколько денег вам нужно в день, чтобы уложиться в бюджет. Кроме того, всегда оставляйте некоторую сумму про запас.

Изучите страну, в которую собираетесь ехать.

Прежде чем сесть в самолет, ознакомьтесь с местными правилами и традициями страны, куда держите путь. А именно:

Предварительно составьте маршрут по местам, которые вам больше всего хочется посетить.

Практически в каждой стране есть бесплатные экскурсии с пометкой "free". Обычно такое предложение можно найти в центральной части города.

Изучите систему общественного транспорта, подумайте, как вы будете добирать до отеля из аэропорта, а затем и по самому городу.

Заранее ознакомьтесь с местной кухни, чтобы без спешки выбрать понравившееся блюдо.

Начинайте с малого

Начните с малого: если вы никогда в жизни не путешествовали и не совсем уверены в своих силах, выберите направление внутри страны или присмотритесь к одной из стран Прибалтики или СНГ. Либо планируйте тур в страну, где вы уже успели побывать с помощью агентства, просто разработайте собственный маршрут по местам, где вы не успели побывать в прошлый раз. Не стоит ехать сразу на край земли — сначала "потренируйтесь" на малом.

Найдите компанию

Путешествовать намного проще, если рядом будет хотя бы одно знакомое лицо. Выбирайте себе в спутники человека, который где-то уже бывал, поэтому будет вам опорой в путешествии, а не просто своего рода "приложением", иначе какой в нем толк? Но не нужно собирать огромную компанию: так вы не сможете посмотреть все то, что планировали, потому что у каждого из людей будут свои потребности и планы, которые могут абсолютно не пересекаться с вашими.

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