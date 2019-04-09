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Как стюардессы оценивают пассажиров в самолете: любопытные детали

Бортпроводники рассматривают каждого из нас и узнают важные для себя вещи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:01
Стюардессы всегда внимательно рассматривают пассажиров
Стюардессы всегда внимательно рассматривают пассажиров
Фото: Depositphotos

Кто летал в самолетах, тот знает, что при посадке на рейс милые бортпроводницы обязательно здороваются с пассажирами и посылают им вслед свои ослепительные улыбки. Думаете это обычная вежливость? А вот и нет! На самом деле, стюардессы внимательно рассматривают каждого из нас и узнают важные для себя вещи.

  • Алкогольное опьянение

Сколько же по интернету ходит историй о приключениях пьяных пассажиров на борту — просто не счесть! И практически каждый день эти ситуации повторяются. Поэтому стюардессы внимательно оценивают состояние пассажиров перед их посадкой.

  • Состояние здоровья

Больной пассажир на борту — риск распространения вируса. Поэтому стюардесса внимательно высматривает, нет ли у вас кашля, соплей, бледности или других признаков недомогания, и если видит какие-то из них, вежливо интересуется состоянием вашего здоровья.

  • Физическая сила

Каждая стюардесса при встрече приблизительно оценивает физические способности мужчины. В случае, если мужчина выглядит сильным, бортпроводник это отметит и запомнит место, на котором сидит этот пассажир. Ведь иногда на борту самолета происходят непредсказуемые вещи, с которыми хрупким стюардессам справиться не под силу. Например, если один из пассажиров начнет буянить, девушка попросит "сильного мужчину" оказать ей помощь в его усмирении.

  • Физические особенности

Люди с ограниченными физическими способностями обязательно должны находиться в поле зрения стюардессы, чтобы она в любой момент могла оказать им необходимую помощь. Кроме того, таким пассажирам запрещено садиться у аварийного выхода. В экстренных ситуациях они вряд ли смогут открыть тяжелую дверь, а коляска или костыли — запросто могут заблокировать путь к выходу.

  • Большая ручная кладь

Пассажир, который пытается пронести на борт огромную ручную кладь, может спровоцировать задержку рейса, ведь на то, чтобы поместить все его вещи на полку, потребуется уйма времени. Кроме того, если самолет попадет в зону турбулентности, его сумки и чемоданы могут выпасть и травмировать других людей.

Напомним, стюардессы перечислили самые важные вещи в багаже. Также мы писали, что делать, если ваш рейс задержали или отменили. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали о пяти способах, как легко пережить авиаперелет.

Смотрите видео: секреты профессии стюардессы

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Источник: Rambler.ru
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