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Как узнать пароль от Wi-Fi во всех аэропортах мира

Приложение обновляется в режиме реального времени, утверждает разработчик

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:13
Приложение WiFox "знает" пароли безопасного Wi-Fi в аэропортах мира
Приложение WiFox "знает" пароли безопасного Wi-Fi в аэропортах мира
Фото: Depositphotos

Блогер и инженер по компьютерной безопасности Анил Полат создал мобильное приложение WiFox, с помощью которого можно получить виртуальную карту с паролями Wi-Fi в различных аэропортах мира. Об этом пишет Lonely Planet.

Разработчик утверждает, что программа обновляется в режиме реального времени благодаря информации, предоставленной самими путешественниками, пилотами, профессионалами туристической отрасли и другими надежными источниками. Приложение показывает залы и терминалы, где есть беспроводная связь, и позволяет копировать пароль прямо в настройках телефона. Также WiFox выявляет точки доступа с ограничениями по времени и инструкциями, позволяющими обойти их. Кроме того, все пароли имеют особую цветовую кодировку, чтобы обозначить, насколько свежа и надежна информация.

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"Свободные или открытые сети в воздушных гаванях часто небезопасны или сопровождаются серьезными проблемами конфиденциальности. Поэтому WiFox показывает пароли в лаундж-зонах, а также правильные имена сетей для бесплатного Wi-Fi, которые ограничивают пользователей от подключения к мошенническим точкам доступа", – подчеркнул Полат.

Инженер планирует выпустить новую версию программы, которая будет быстрее и охватит более 1 500 аэропортов по всему миру, с паролями, обновляемыми несколько раз в день.

Напомним, где искать бесплатный Wi-Fi за границей.

Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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