Как в путешествии не заразиться коронавирусом: советы ВОЗ

Узнайте, как защитить себя от вируса, если вы собираетесь ехать за границу

Коронавирус – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

Лучший способ избежать любой болезни – это укрепить иммунитет. Поэтому тщательно следите за своим рационом и сном. Если в этот период вам предстоит поездка за границу, и вы не можете сдать билет на самолет, сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как не заразиться коронавирусом: что рекомендует ВОЗ

Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем и через жидкости, держитесь в стороне от чихающих и кашляющих людей.

Если собираетесь кашлянуть или чихнуть, используйте одноразовые платки или – если их нет под рукой – делайте это в сгиб локтя.

Старайтесь не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

Как не заразиться коронавирусом во время поездки Фото: who.int Как не заразиться коронавирусом во время поездки Фото: who.int Как не заразиться коронавирусом во время поездки Фото: who.int Как не заразиться коронавирусом во время поездки Фото: who.int Как не заразиться коронавирусом во время поездки Фото: who.int 1/5

Мойте руки с мылом как можно чаще, особенно, в общественных местах.

Если нет возможности помыть руки, используйте антисептики для рук, в составе которых не менее 60% спирта. Это могут быть гели или спреи, продаются в любой аптеке или косметическом магазине.

Носите с собой дезинфицирующие средства (тот же антисептический спрей). Они пригодятся, чтобы протереть подлокотники в самолете, например.

Не ешьте и не пейте из чужой посуды.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

Путешествия во время коронавируса: как вести себя

Позаботьтесь о дизенфекции . В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов.

. В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов. Мониторьте карту распространения. Существует множество сервисов, которые наглядно показывают инфографику распространения коронавируса. Системы расскажут, в каких странах количество зараженных постепенно растет, в каких местах были вспышки заболеваний. Если вы боитесь заражения, лучше избегайте поездок в местности с большим количеством заболевших.

Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int Будьте готовы к коронавирусной инфекции Фото: who.int 1/8

Обращайтесь к врачам. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Напомним, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

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