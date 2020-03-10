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Как в путешествии не заразиться коронавирусом: советы ВОЗ

Узнайте, как защитить себя от вируса, если вы собираетесь ехать за границу

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:03

Коронавирус – заболевание, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Болезнь распространилась во многих странах мира, включая Украину.

Лучший способ избежать любой болезни – это укрепить иммунитет. Поэтому тщательно следите за своим рационом и сном. Если в этот период вам предстоит поездка за границу, и вы не можете сдать билет на самолет, сайт "Сегодня" подготовил специальную инструкцию, как вести себя в путешествии, чтобы не заразиться коронавирусом.

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Как не заразиться коронавирусом: что рекомендует ВОЗ

  • Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем и через жидкости, держитесь в стороне от чихающих и кашляющих людей.
  • Если собираетесь кашлянуть или чихнуть, используйте одноразовые платки или – если их нет под рукой – делайте это в сгиб локтя.
  • Старайтесь не трогать грязными руками нос, рот и глаза.

Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
Как не заразиться коронавирусом во время поездки
Фото: who.int
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  • Мойте руки с мылом как можно чаще, особенно, в общественных местах.
  • Если нет возможности помыть руки, используйте антисептики для рук, в составе которых не менее 60% спирта. Это могут быть гели или спреи, продаются в любой аптеке или косметическом магазине.
  • Носите с собой дезинфицирующие средства (тот же антисептический спрей). Они пригодятся, чтобы протереть подлокотники в самолете, например.
  • Не ешьте и не пейте из чужой посуды.

Смотрите видео: какова ситуация в городе, где распространился коронавирус

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Путешествия во время коронавируса: как вести себя

  • Позаботьтесь о дизенфекции. В местах массового скопления людей лучше надевать маску. Особенно это касается аэропортов и железнодорожных вокзалов.
  • Мониторьте карту распространения. Существует множество сервисов, которые наглядно показывают инфографику распространения коронавируса. Системы расскажут, в каких странах количество зараженных постепенно растет, в каких местах были вспышки заболеваний. Если вы боитесь заражения, лучше избегайте поездок в местности с большим количеством заболевших.

Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
Будьте готовы к коронавирусной инфекции
Фото: who.int
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  • Обращайтесь к врачам. Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после поездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Напомним, как не заразиться коронавирусом в самолете: ответ профессора из США. Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине, которая раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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