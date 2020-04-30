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Как в раю: 10 самых экологически чистых городов в мире

Лидерские позиции заняли европейские города

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:34

10 городов мира с лучшей экологией и озеленением назвали эксперты консалтинговой компании Lonely Planet. Этот список, по их словам, направлен на то, чтобы рассказать о лучших практиках городского дизайна в мире и очертить ориентиры развития для других городов после пандемии COVID-19.

Самые зеленые города мира-2020

  • Вена – один из самых зеленых и экологически чистых крупных городов в мире. Здесь есть множество парков и скверов, а также развита система общественного транспорта: почти у половины населения города имеется годовой проездной билет.

Вена
Вена
Фото: Unsplash

  • Мюнхен может похвастаться хорошими транспортными развязками и удачной системой транзита. Реализованные инвестиции в инфраструктуру, прежде всего развитие скоростного транспорта U-Bahn, помогли уменьшить количество автомобилей и улучшить качество воздуха в городе.

Мюнхен
Мюнхен
Фото: Unsplash

  • Берлин предназначен для прогулок. В городе есть множество парков и других общественных мест под открытым небом. Жители столицы Германии очень следят за экологией – они используют наименьшее количество воды на душу населения в Европе и предпочитают пользоваться общественным транспортом, а не личными автомобилями.

Берлин
Берлин
Фото: Unsplash

В ТОП-10 рейтинга также вошли Мадрид и Сан-Паулу, где активно используются возобновляемые источники энергии; там также много зеленых пешеходных зон и фермерских рынков. Замыкают список Манчестер, Лиссабон, Сингапур, Амстердам и Вашингтон.

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Как сообщалось ранее, в Украине составили рейтинг городов по комфорту жизни. В лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий. Кроме этого, мы писали о том, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.

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экология рейтинг города
Источник: Lonely Planet
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